W weekend Iran będzie gościł wysokich rangą przedstawicieli z kluczowych państw sojuszniczych, w tym z Chin i Rosji - informuje agencja Bloomberga. Przybędą oni na pogrzeb byłego najwyższego przywódcy Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego w atakach USA i Izraela na początku wojny z Iranem.

Dmitrij Miedwiediew uda się do Iranu na pogrzeb Chameneiego

Jak wynika z przekazu chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych oraz ambasadora Iranu w Moskwie, Pekin będzie reprezentował wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych He Wei, a Rosję - były prezydent Dmitrij Miedwiediew, który obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa.

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Potwierdzono, że do Iranu uda się także premier Pakistanu Shehbaz Sharif - jeden z głównych mediatorów, dążący do zakończenia konfliktu między Iranem, USA i Izraelem. Z kolei, jak donoszą irańskie media, dołączyć ma również wiceprezydent Turcji Cevdet Yilmaz oraz prezydenci Gruzji i Tadżykistanu.

Wojna USA i Izraela z Iranem. Zapowiedź negocjacji

Uroczystości związane z pogrzebem Chameneiego rozpoczną się w sobotę ceremonią w stolicy, Teheranie, która najpewniej przyciągnie miliony ludzi. Zakończą się pięć dni później oficjalnym pochówkiem w rodzinnym mieście przywódcy - Meszhedzie.

Według ministerstwa spraw zagranicznych Kataru kolejne spotkanie między irańskimi i amerykańskimi negocjatorami odbędzie się już po pogrzebie Chameneiego - w kolejny czwartek 9 lipca.

Wstępne porozumienie, zawarte przez USA i Iran w nocy z 17 na 18 czerwca, ma doprowadzić do umowy kończącej rozpoczętą pod koniec lutego wojnę USA i Izraela z Teheranem.