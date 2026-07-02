Nowość w mObywatelu. Przyda się w sytuacjach kryzysowych

W najnowszej wersji aplikacji mObywatel pojawił się moduł Odyseusz, który umożliwia obywatelom rejestrację wyjazdu zagranicznego w systemach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Użytkownik zyskuje dostęp do informacji o zasadach wjazdu, lokalnych zagrożeniach i zaleceniach w wybranym kraju, a MSZ może go powiadomić o zagrożeniach w sytuacji kryzysowej.

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- Odyseusz w mObywatelu daje możliwość zgłoszenia wyjazdu w kilka minut oraz stały dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach w danym kraju. To konkretne narzędzie, które może mieć znaczenie w sytuacji kryzysowej - powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Odyseusz w mObywatelu. Pozycja obowiązkowa dla podróżujących za granicę

Funkcję zgłoszenia podróży użytkownicy mObywatela mogą znaleźć w kategorii "Podróż". Zgłaszać można także podróże dzieci, nawet jeśli rodzic nie bierze w nich udziału. Użytkownik może wybrać, w jaki sposób chce otrzymywać komunikaty od MSZ oraz skonfigurować powiadomienia.

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"Dzięki integracji obu narzędzi, w prosty i szybki sposób zarejestrujesz swoją podróż bezpośrednio w smartfonie. W przypadku sytuacji kryzysowych za granicą, polskie służby konsularne będą mogły błyskawicznie się z Tobą skontaktować i udzielić niezbędnej pomocy" - podało w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji.

W nowej wersji mObywatela użytkownicy mogą także przeglądać informacje o krajach, do których się wybierają. W aplikacji dostępne są dane o poziomie zagrożeń (z podziałem na regiony kraju), opis niebezpieczeństw, wskazówki i dane kontaktowe do służb. Informacje te pokrywają się z tym, które MSZ publikuje na swoich stronach i są na bieżąco aktualizowane.