Nowość w mObywatelu. Przyda się w sytuacjach kryzysowych

Polska

Do aplikacji mObywatel dodany został moduł Odyseusz, za pośrednictwem którego można zgłaszać Ministerstwu Spraw Zagranicznych swoje podróże zagraniczne. "W przypadku sytuacji kryzysowych za granicą, polskie służby konsularne będą mogły błyskawicznie się z Tobą skontaktować i udzielić niezbędnej pomocy" - podało Ministerstwo Cyfryzacji.

Mężczyzna w garniturze stoi za mównicą, prezentując na dużym ekranie aplikację mObywatel z modułem Odyseusz i grafiką przedstawiającą telefony komórkowe.
Ministerstwo Cyfryzacji
Do aplikacji mObywatel dodany został moduł Odyseusz

W najnowszej wersji aplikacji mObywatel pojawił się moduł Odyseusz, który umożliwia obywatelom rejestrację wyjazdu zagranicznego w systemach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Użytkownik zyskuje dostęp do informacji o zasadach wjazdu, lokalnych zagrożeniach i zaleceniach w wybranym kraju, a MSZ może go powiadomić o zagrożeniach w sytuacji kryzysowej.

 

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- Odyseusz w mObywatelu daje możliwość zgłoszenia wyjazdu w kilka minut oraz stały dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach w danym kraju. To konkretne narzędzie, które może mieć znaczenie w sytuacji kryzysowej - powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Odyseusz w mObywatelu. Pozycja obowiązkowa dla podróżujących za granicę

Funkcję zgłoszenia podróży użytkownicy mObywatela mogą znaleźć w kategorii "Podróż". Zgłaszać można także podróże dzieci, nawet jeśli rodzic nie bierze w nich udziału. Użytkownik może wybrać, w jaki sposób chce otrzymywać komunikaty od MSZ oraz skonfigurować powiadomienia.

 

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"Dzięki integracji obu narzędzi, w prosty i szybki sposób zarejestrujesz swoją podróż bezpośrednio w smartfonie. W przypadku sytuacji kryzysowych za granicą, polskie służby konsularne będą mogły błyskawicznie się z Tobą skontaktować i udzielić niezbędnej pomocy" - podało w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji.

 

W nowej wersji mObywatela użytkownicy mogą także przeglądać informacje o krajach, do których się wybierają. W aplikacji dostępne są dane o poziomie zagrożeń (z podziałem na regiony kraju), opis niebezpieczeństw, wskazówki i dane kontaktowe do służb. Informacje te pokrywają się z tym, które MSZ publikuje na swoich stronach i są na bieżąco aktualizowane.

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Maciej Olanicki / polsatnews.pl
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