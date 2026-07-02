Piotr Matan to radny powiatu jędrzejowskiego z listy Koalicji Obywatelskiej. Nagranie z jego udziałem zaczęło krążyć w środę wieczorem w mediach społecznościowych. Widać na nim wymianę zdań z taksówkarzem pochodzącym z Ukrainy, która przeradza się w awanturę. Słychać wulgaryzmy, dochodzi także do szarpaniny.

Z nagrania wynika, że dotychczasowy pełnomocnik wojewody świętokrzyskiego ds. współpracy z przedstawicielami środowisk lokalnych i sołectwami miał zwracać się do kierowcy m.in. słowami: "Ty wiesz, kim ja jestem? Zaraz licencję stracisz, więc weź się ogarnij", po czym informował, jaką funkcję sprawuje i dodał, iż jest także asystentem posła.

Awantura z ukraińskim taksówkarzem. Piotr Matan wydał oświadczenie

Jeszcze w środę wieczorem Świętokrzyski Urząd Wojewódzki poinformował o odwołaniu Matana z funkcji pełnomocnika wojewody świętokrzyskiego ds. współpracy z przedstawicielami środowisk lokalnych i sołectwami. "Nie ma naszej zgody na powoływanie się na wpływy czy pogardliwe traktowanie innych grup społecznych" - przekazał urząd w komunikacie.

Do sprawy odniósł się także poseł Artur Gierada, przewodniczący świętokrzyskich struktur KO. Poinformował o zawieszeniu Matana w obowiązkach asystenta parlamentarnego oraz zapowiedział wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego w partii. Po publikacji nagrania radny opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym przedstawił swoją wersję wydarzeń z lutego.

ZOBACZ: Mariusz Błaszczak proponuje nowy zakaz. "Jasny sygnał" dla Ukrainy

Według jego relacji kierowca odmówił wykonania opłaconego kursu, ponieważ jedna z pasażerek miała przy sobie jedzenie. Matan przyznał, że powołał się na pełnione funkcje, jednak zaprzeczył, by stosował wobec kierowcy przemoc fizyczną lub używał wobec niego obraźliwych określeń.

Podkreślił również, że ani on, ani osoby, które mu towarzyszyły, nie były pod wpływem alkoholu. Dodał, że grupa długo czekała na przyjazd taksówki na mrozie, a jedna z kobiet była w ciąży. Jak nadmienił, do czasu wyjaśnienia sprawy zawiesza swoje członkostwo w KO.

Taksówkarz odpowiada. "Nie dostałem SMS-a, że stoją na mrozie"

Do oświadczenia Matana odniósł się sam kierowca, publikując nagranie w mediach społecznościowych. Zaprzeczył, by wiedział, że jedna z pasażerek jest w ciąży.

- W ogóle nie wiedziałem, że ktokolwiek tam jest w ciąży. Nie byłem poinformowany, po prostu jechałem na kurs. Nie dostałem żadnego SMS-a od tych osób, że na przykład stoją na mrozie. Poza tym tam w lutym nie bardzo był mróz. On napisał, że nienawidzi manipulacji, a sam pisze o jakimś mrozie, którego ja nie pamiętam, i o dziewczynie, która jest w ciąży, o której też nie było mowy – mówił.

ZOBACZ: Zełenski zmienił ton ws. Polski. "Jesteśmy gotowi"

Odnosząc się do przyczyn odmowy wykonania kursu, wyjaśnił, iż jedna z pasażerek trzymała w ręku niemal zjedzonego kebaba. – Trzymała go w papierze. Jak powiedziałem jej, że nie jest to zapakowane, zaczęła go pakować. Gdyby był jakiś wypadek albo gwałtowne hamowanie, różnie mogłoby być. Już nieraz czyściłem auto po pasażerach. Chodziło o to, żeby schowała jedzenie i wtedy pan Piotr już prawie krzyczał – relacjonował.

Kierowca przekonywał, że odmówił wykonania kursu, ponieważ chciał uniknąć konfliktu i zapewnić sobie spokojne warunki pracy. Twierdził, że pasażer od początku zachowywał się agresywnie, miał grozić mu utratą licencji oraz powoływać się na zajmowane stanowiska. Według niego bezpieczniej było zakończyć kurs, niż narażać się na dalszą eskalację sytuacji.

Taksówkarz odniósł się również do zarzutów dotyczących publikacji nagrania. Podkreślił, że nie działał z pobudek antyukraińskich ani antypolskich. -To nagranie przez kilka miesięcy znajdowało się wśród innych materiałów z mojej pracy. Opublikowałem je dopiero teraz - wyjaśnił, dodając, że nie żywi uprzedzeń wobec Polaków i nie próbował prowokować pasażerów.