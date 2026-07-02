Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych

Polska

Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem pozostawało zamkniętych w czwartek w południe. W woj. zachodniopomorskim obowiązuje zakaz kąpieli z powodu wysokich fal, silnego wiatru i niebezpiecznych prądów wstecznych, natomiast w woj. pomorskim przyczyną są zakwity sinic.

Pusta plaża nad Bałtykiem o zachodzie słońca z pofalowanym niebem.
Wikimedia
Zakaz kąpieli nad Bałtykiem z powodu sinic i pogody

Jak wynika z danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w woj. zachodniopomorskim zamkniętych było blisko 30 kąpielisk. Zakaz obowiązuje m.in. w Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie i Wiciu.

 

Ratownicy wywiesili czerwone flagi z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Zakaz kąpieli obowiązuje w sytuacji występowania wysokich fal, silnego wiatru oraz niebezpiecznych prądów wstecznych.

Sinice zamknęły kąpieliska w Gdańsku i Sopocie

W woj. pomorskim zamkniętych było 12 kąpielisk - w Gdańsku i Sopocie. Powodem jest zakwit sinic. Jak przypomina Główny Inspektorat Sanitarny, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę oraz zaczerwienienie spojówek.

 

Z kolei po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka.

 

ZOBACZ: Kąpielisko nad Bałtykiem zamknięte. Sanepid ostrzega

 

Masowe zakwity sinic są zjawiskiem sezonowym. Sprzyjają im przede wszystkim wysoka temperatura wody, obecność substancji biogennych - zwłaszcza fosforanów - słaby wiatr oraz brak opadów.

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Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP
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