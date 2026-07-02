W środowej "Debacie Gozdyry" jednym z wątków była kwestia drugiego progu podatkowego, który od lat nie jest waloryzowany, przez co wpada w niego coraz więcej Polaków. Wcześniej w środowym "Graffiti" ministra edukacji Barbara Nowacka stwierdziła, że w takiej sytuacji jest prawie połowa nauczycieli.

- Nauczycielskie wynagrodzenia rosną w moim mniemaniu za wolno. Nie dziwię się ich wkurzeniu, kiedy widzą, że oni w rok za tę ciężką codzienną pracę zarabiają tyle, co niektórzy lekarze potrafią zarobić w ciągu miesiąca. Jest to bulwersujące i podzielam ich bulwersację - powiedziała minister.

Wieczorek o drugim progu podatkowym. Reaguje Pełczyńska-Nałęcz

Do sprawy odniósł się w "Debacie Gozdyry" były minister nauki, poseł Lewicy Dariusz Wieczorek. - Też uważam, że ministerstwo musi się poważnie zastanowić nad tym, czy tak ma to wyglądać. Lekarze nawet jak w taki sposób dobry zarabiają, to też im się to należy, bo to wybitnej klasy fachowcy. Też powinni płacić podatki takie, jak my wszyscy - wskazał.

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Reakcję pozostałych gości i prowadzącej wywołała dalsza część wypowiedzi Wieczorka. - Z drugiej strony, ja może to odwrócę. To trzeba się cieszyć z tego, że coraz więcej osób wchodzi w drugi próg podatkowy, bo zarabiają więcej - stwierdził.

WIDEO: "Trzeba się cieszyć". Poseł o nauczycielach w drugim progu podatkowym

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Do słów Wieczorka odniosła się szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, publikując ironiczny wpis.

"Trzeba się cieszyć ze wzrostu cen mieszkań, bo to oznacza, że ich posiadacze stają się bogatsi. Trzeba się cieszyć ze wzrostu cen paliw, bo to oznacza wzrost wartości naszego Orlenu. Trzeba się cieszyć z bajecznych zarobków niektórych lekarzy, bo to oznacza, że nakłady na zdrowie wzrastają" - napisała ministra funduszy i polityki regionalnej.

"Ja się nie cieszę, jak wpadam w drugi próg"

Na antenie Polsat News odpowiedziała Wieczorkowi także Agnieszka Gozdyra. - No nie, co pan mówi. To jeszcze przed dwadzieścia lat nie tykajcie progów podatkowych. Panie ministrze, to nie chodzi o to, że ludzie lepiej zarabiają, chodzi o to, że od lat nie tykacie progów podatkowych - zauważyła prowadząca.

- Ja się nie cieszę, jak wpadam w drugi próg podatkowy, a wszyscy jak tu siedzimy wpadamy. Mniej więcej w sierpniu już będziemy mieli drugi - dodała posłanka Ewa Szymanowska z Centrum.

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- Oczywiście, że nikt się nie cieszy, jak trzeba płacić większe podatki. Wpadamy w ten drugi próg podatkowy, natomiast tu rozmawiamy już w tej chwili o systemie podatkowym, czyli rozmawiamy o czymś, co trzeba zaproponować - tłumaczył Wieczorek.