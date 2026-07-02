Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 6:00 rano na plaży Arrabassada w Tarragonie, na południu Katalonii. Maszyna sprzątająca plażę najechała na bezdomnego mężczyznę, który spał na piasku przykryty kocem.

Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Początkowo lekarze oceniali, że jego obrażenia nie są poważne, jednak jego stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Mężczyzna zmarł kilka godzin później. Dotąd nie ustalono jego tożsamości.

Tragedia w Hiszpanii. Kierowca był trzeźwy

Policja przebadała alkomatem kierowcę maszyny sprzątającej. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Podczas przesłuchania wyjaśnił, że nie zauważył śpiącego na plaży mężczyzny.

Służby prowadzą śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii. Rada Miasta Tarragony zapowiedziała natomiast wprowadzenie nowych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości.

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To kolejna tragedia na plażach Tarragony

To nie pierwszy tragiczny wypadek na plażach Tarragony w ostatnich dniach. 19 czerwca w morzu pomiędzy plażami Arrabassada i Miracle znalazło się troje nastolatków, którzy pływali w miejscu niestrzeżonym przez ratowników.

Służbom udało się wydostać z wody nieprzytomnych chłopców i rozpocząć ich reanimację. Dwunastoletniego chłopca nie udało się uratować, a dwójka 13-latków, mimo przywrócenia czynności życiowych i przewiezienia do szpitala, również zmarła. Po tej tragedii w Tarragonie ogłoszono trzydniową żałobę.