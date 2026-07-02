Podczas nastania trzęsienia ziemi mężczyzna pracował jako ochroniarz w centrum handlowym w miejscowości Catia La Mar. 43-latek przeżył kataklizm dzięki budce ochroniarskiej, która zapewniła mu względnie bezpieczne schronienie. Służby pracujące na miejscu odnaleźli go dziewięć metrów pod ziemią.

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Pierwszy kontakt z Gil Foresem nawiązała wyspecjalizowana grupa z Kostarykańskiego Czerwonego Krzyża (CRRC) - to ona wykryła oznaki życia. - Kiedy go znaleźliśmy, poprosił nas, żebyśmy nie mówili jego żonie, że żyje. Na wszelki wypadek, gdyby mu się nie udało - mówił cytowany przez agencję AP Minyar Collado, członek CRRC.

Uratowany 43-latek spędził pod gruzami osiem dni

Ratownicy zmagali się z bardzo niestabilnymi warunkami, m.in.: ulewnym deszczem i wstrząsami wtórnymi. By dotrzeć do mężczyzny korzystali z kamery teleskopowej, a także podawali mu wodę i płynne składniki odżywcze.

Żona 43-latka, Gusbimar Gonzalez, powiedziała, że "zobaczyła światełko w tunelu", gdy usłyszała, że jej mąż żyje.

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Do wstrząsów o magnitudzie 7,2 oraz 7,5 doszło pod koniec czerwca. Przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez powiedział, że "była to największa klęska żywiołowa w historii kraju".

Oficjalny bilans zabitych w zeszłotygodniowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli wzrósł do 2295, a prawie 11,3 tys. osób jest rannych - informuje Rodriguez. Dziesiątki tysięcy osób są zaginione. Władze ogłosiły siedmiodniową żałobę narodową.

bp / polsatnews.pl