Rosjanie wspięli się na Empire State Building. I wyznali sobie miłość
"Gdy siła miłości pokona miłość do władzy, świat zazna pokoju" - głosił transparent, który został wywieszony na szczycie Empire State Building w Nowym Jorku. Wysokość budynku razem z iglicą to ponad 443 metry. Z relacji agencji AP wynika, że za brawurową wspinaczką stoją Rosjanie Angelina Nikolau i Ivan Kuznetsov. Na szczycie doszło do zaręczyn.
Stacja ABC News podała natomiast, że po tym, jak śmiałkowie rozwiesili transparent na szczycie Empire State Building, zeszli na niewielką platformę. Wówczas Ivan Kuznetsov uklęknął przed Angeliną Nikolau i się jej oświadczył. Kadry z nietypowego wydarzenia zarejestrowały kamery.
Wszystko wskazuje na to, że Rosjanka przyjęła oświadczyny. Na nagraniach, które obiegły media społecznościowe, widać, jak wyciąga przed siebie rękę, a w drugiej trzyma telefon, uwieczniając pierścionek na zdjęciu.
Podobne kadry udostępniła w sieci sama Nikolau.
Chwilę wcześniej Rosjanie mieli wspiąć się na sam szczyt liczącego 443,2 m budynku i zawiesić tam czarny transparent z napisem: "Gdy siła miłości pokona miłość do władzy, świat zazna pokoju".
Oświadczyny na szczycie wieżowca. Rosjanie wspięli się na Empire State Building
Zgodnie z relacją agencji AP Rosjanie zostali później aresztowani pod zarzutem włamania, narażenia innych na niebezpieczeństwo oraz innych czynów. Funkcjonariusze wspinali się po drabinie, aby dotrzeć do śmiałków.
Nagrania z policyjnych kamer nasobnych zarejestrowały moment, w którym jeden z mundurowych wytłumaczył parze, że nie powinni byli wspinać się na Empire State Building. Nie wiadomo, w jaki sposób Nikolau i Kuznetsov dostali się w to miejsce ani czy konsultowali swój zamiar z pracownikami ochrony budynku.
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Turystka Julie Morris, będąca świadkiem zdarzenia, powiedziała lokalnym stacjom telewizyjnym, że była na jednym z tarasów widokowych budynku, kiedy zobaczyła dwie osoby przechodzące przez siatkowe bramki do strefy niedostępnej. Dodała, że była przekonana, że byli to pracownicy obiektu. - To szaleństwo, jak w kinie - skomentował natomiast szkocki turysta Jonathan Roman.
Rosyjscy wspinacze - Angela Nikolau i Ivan Kuznetsov - są znani ze swoich brawurowych wyczynów. Stali się oni bohaterami dokumentu Netflixa "Skywalkers: Opowieść o miłości". W przeszłości wspólnie wspięli się m.in. na chiński wieżowiec Goldin Finance 117, którego wysokość wynosi 597 metrów.