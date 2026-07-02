Stacja ABC News podała natomiast, że po tym, jak śmiałkowie rozwiesili transparent na szczycie Empire State Building, zeszli na niewielką platformę. Wówczas Ivan Kuznetsov uklęknął przed Angeliną Nikolau i się jej oświadczył. Kadry z nietypowego wydarzenia zarejestrowały kamery.

Wszystko wskazuje na to, że Rosjanka przyjęła oświadczyny. Na nagraniach, które obiegły media społecznościowe, widać, jak wyciąga przed siebie rękę, a w drugiej trzyma telefon, uwieczniając pierścionek na zdjęciu.

JUST IN: After two people climbed to the top of the Empire State Building and unfurled a banner on top of its spire Wednesday afternoon, one of the climbers appeared to propose to the other. https://t.co/ngG3jOeTBU pic.twitter.com/PhubQpnRH6 — ABC News (@ABC) July 1, 2026

Podobne kadry udostępniła w sieci sama Nikolau.

Chwilę wcześniej Rosjanie mieli wspiąć się na sam szczyt liczącego 443,2 m budynku i zawiesić tam czarny transparent z napisem: "Gdy siła miłości pokona miłość do władzy, świat zazna pokoju".

Oświadczyny na szczycie wieżowca. Rosjanie wspięli się na Empire State Building

Zgodnie z relacją agencji AP Rosjanie zostali później aresztowani pod zarzutem włamania, narażenia innych na niebezpieczeństwo oraz innych czynów. Funkcjonariusze wspinali się po drabinie, aby dotrzeć do śmiałków.

Nagrania z policyjnych kamer nasobnych zarejestrowały moment, w którym jeden z mundurowych wytłumaczył parze, że nie powinni byli wspinać się na Empire State Building. Nie wiadomo, w jaki sposób Nikolau i Kuznetsov dostali się w to miejsce ani czy konsultowali swój zamiar z pracownikami ochrony budynku.

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Turystka Julie Morris, będąca świadkiem zdarzenia, powiedziała lokalnym stacjom telewizyjnym, że była na jednym z tarasów widokowych budynku, kiedy zobaczyła dwie osoby przechodzące przez siatkowe bramki do strefy niedostępnej. Dodała, że była przekonana, że byli to pracownicy obiektu. - To szaleństwo, jak w kinie - skomentował natomiast szkocki turysta Jonathan Roman.



Rosyjscy wspinacze - Angela Nikolau i Ivan Kuznetsov - są znani ze swoich brawurowych wyczynów. Stali się oni bohaterami dokumentu Netflixa "Skywalkers: Opowieść o miłości". W przeszłości wspólnie wspięli się m.in. na chiński wieżowiec Goldin Finance 117, którego wysokość wynosi 597 metrów.