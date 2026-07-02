"Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych szef polskiej dyplomacji.

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Romanowski i Ziobro bez statusu uchodźcy. Żurek zapowiada kroki

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek dodał, że Romanowskiemu, Ziobrze i Koteckiej-Ziobro unieważnione zostały również ich dokumenty podróży.

"W tej sytuacji zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych, z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA" - zapowiedział minister.

Przypomniał, że w środę "sąd potwierdził zasadność tymczasowego aresztowania wobec Ziobry, podzielając argumentację prokuratury". "Państwo działa" - dodał Żurek.

Ziobro udał się do Stanów Zjednoczonych

Marcin Romanowski, a następnie Zbigniew Ziobro oraz jego żona Patrycja Kotecka-Ziobro otrzymali status uchodźców na Węgrzech, gdy w Budapeszcie rządził Viktor Orban. Po przegranych przez Fidesz wyborach Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych.

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Mecenas Bartosz Lewandowski potwierdził wcześniej, że były minister sprawiedliwości znalazł się w Stanach Zjednoczonych na podstawie Genewskiego Dokumentu Podróży, tzw. paszportu genewskiego, który wystawił rząd Orbana.

Unieważnienie dokumentu decyzją nowego premiera Węgier Petera Magyara może być decydujące dla dalszego pobytu Zbigniewa Ziobry w USA.

Sąd podtrzymał decyzję o areszcie dla Ziobry. Droga do ekstradycji otwarta

We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał zażalenie obrońców Zbigniewa Ziobry na decyzję o zastosowaniu wobec byłego ministra sprawiedliwości tymczasowego aresztu. Zaskarżone postanowienie zostało utrzymane.

"Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił zażaleń obrońców Zbigniewa Z. na zastosowanie wobec byłego Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego tymczasowego aresztowania. Decyzja sądu pozwala na niezwłoczne wdrożenie procedury ekstradycyjnej Zbigniewa Z. z terytorium Stanów Zjednoczonych" - podała Prokuratura Krajowa.

Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz popełnienie 26 przestępstw związanych z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych były minister miał wydawać podwładnym polecenia naruszania prawa, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przekazywania środków podmiotom, które nie powinny otrzymać dotacji.