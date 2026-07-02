Prywatne loty ministra w rządzie Orbana. Podatnicy zapłacili miliony euro

Audyt w węgierskim resorcie dyplomacji wykazał, że w ubiegłym roku Peter Szijjarto i towarzysząca mu delegacja skorzystali z prywatnych samolotów podczas 19 oficjalnych podróży - przekazał Gyorgy Laszlo Velkey we wpisie na Facebooku.

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Koszt ośmiu podróży wyniósł poniżej 100 milionów forintów każda, dziewięciu mieścił się w przedziale 100-200 milionów forintów, a dwie przekroczyły 200 miliony forintów - wyliczył urzędnik.

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Najtańszym czarterem była jednodniowa podróż na trasie Budapeszt–Banja Luka–Budapeszt w listopadzie, kosztująca ok. 12 milionów forintów. Najdroższa była trzydniowa wizyta w Stanach Zjednoczonych w lutym: przelot na trasie Budapeszt–Nowy Jork–Waszyngton–Budapeszt kosztował blisko 246 milionów forintów - podał sekretarz stanu w MSZ Węgier.

"Nieudolny rząd zabrał węgierskim podatnikom ponad dwa miliardy forintów tylko w zeszłym roku, aby ich prorosyjski minister spraw zagranicznych mógł latać po świecie w luksusowych warunkach nawet do takich miejsc jak Bratysława czy Wiedeń, oddalonych o zaledwie dwie godziny jazdy pociągiem" - napisał Velkey.

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"To absolutne marnotrawstwo. A mowa tu tylko o kosztach czarteru. Do tego dochodzą jeszcze wydatki na hotele i inne koszty" – wyliczył.