Francja w ogniu. Premier zwołał spotkanie kryzysowe

Świat

Płonie już ponad 900 hektarów pól i lasów na południu Francji - poinformowała w czwartek agencja AFP. Premier Sebastien Lecornu zwołał tego samego dnia spotkanie kryzysowe rządu związane z sytuacją w departamentach Aude i Herault. Partia Ekologów złożyła w związku z kataklizmem wotum nieufności wobec rządu.

Straż pożarna w nocy, wóz strażacki z uruchomioną sikawką spryskuje płonący las.
France Fire Brigade SDIS13 via AP
Strażacy walczą z pożarem na południu Francji

- Ogień nasilił się wczesnym popołudniem - relacjonowali strażacy premierowi. Lecornu przyjechał w czwartek do Marsylii, gdzie znajduje się sztab międzyresortowy, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i obronę południowej części kraju.

 

Pięć samolotów, dwa śmigłowce gaśnicze i setki strażaków walczy z pożarem, który ze względu na warunki klimatyczne i silny wiatr, osiągający prędkość 70 km na godzinę, postępuje.

 

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W ubiegłym roku w departamencie Aude doszło do największego pożaru we Francji w XXI wieku. Wówczas spłonęło ponad 16 tys. hektarów lasów, zarośli i upraw.

Francja. Płonie ponad 900 hektarów pól i lasów 

W spotkaniu, oprócz premiera, wzięli zdalnie udział m.in. minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez i minister zdrowia Stephanie Rist.

 

Jak zwróciła uwagę agencja AFP, rząd znajduje się pod presją, ponieważ w związku z upałami politycy partii Ekologów złożyli w czwartek w Zgromadzeniu Narodowym (niższej izbie parlamentu) wotum nieufności. W rozmowie z AFP ocenili, że działania rządu nie przygotowały państwa na zmiany klimatu i fale upałów.

 

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Do przegłosowania wotum nieufności potrzebnych jest 289 głosów. Jak zauważyła AFP, do tej pory nie wydaje się, aby ta inicjatywa uzyskała wystarczające poparcie, żeby doprowadzić do obalenia rządu Lecornu.

bp / polsatnews.pl
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