Informując o swoim dokonaniu, Andrzej Bargiel podziękował swojemu zespołowi za pomoc w nawigacji oraz wsparcie na każdym kroku realizacji projektu. Jak przekazał, we wtorek - po wielogodzinnej akcji górskiej - udało mu się zdobyć Nanga Parbat i wykonać pełny zjazd narciarski z tego szczytu, aż do końca możliwych warunków śnieżnych.

"Ponad 3700 m deniwelacji Drogą Messnera do poziomu bazy. Tym samym zamknąłem swój projekt: zdobyłem i w pełni zjechałem na nartach ze wszystkich ośmiotysięczników w Pakistanie" - napisał.

Seria imponujących sukcesów Polaka. Andrzej Bargiel dokonał niemożliwego

O poczynaniach polskiego skialpinisty rozpisują się światowe media. "The Tourism Times" określił dokonanie Bargiela mianem "historycznego" dla wspinaczki wysokogórskiej, podkreślając, że jest to pierwszy człowiek na świecie, który zjechał na nartach z Nanga Parbat bez użycia dodatkowego tlenu.

We wrześniu ubiegłego roku portal "Planet Mountain" pisał natomiast o innym dokonaniu Polaka. Wówczas Bargiel stał się pierwszą osobą na świecie, która wykonała pełny zjazd narciarski z Mount Everestu bez użycia dodatkowego tlenu.

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Polak ma na koncie także inne imponujące wyczyny. W 2023 roku zapisał się na kartach historii jako pierwszy człowiek, który zjechał ze wszystkich czterech ośmiotysięczników łańcucha górskiego Karakorum (K2, Broad Peak, Gasherbrum I oraz Gasherbrum II).