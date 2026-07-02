Niemcy oskarżają Ukrainę. W tle sprawa gazociągu Nord Stream
Niemieccy prokuratorzy oskarżyli Ukraińca Serhija K. o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream. Twierdzą dodatkowo, że operacja została zorganizowana "na zlecenie ukraińskich władz państwowych". Strona ukraińska stanowczo zaprzecza tym doniesieniom.
Sprawę opisał portal Politico, informując, że niemiecka prokuratura federalna potwierdziła w czwartek, iż postawiła zarzuty obywatelowi Ukrainy w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream. Chodzi o Serhija K., który został oskarżony o współudział w w przeprowadzeniu "ataku na obiekty cywilne", spowodowanie eksplozji, zniszczenie budynków i zakłócenie funkcjonowania infrastruktury publicznej.
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Niemieccy prokuratorzy twierdzą, że w 2022 roku K., jako oficer ukraińskiej armii, wraz z innymi wojskowymi "działającymi w imieniu organów państwowych na Ukrainie" opracował plan zniszczenia gazociągów Nord Stream 1 i 2. Celem tych działań miało być trwałe wstrzymanie dostaw gazu z Rosji, aby w ten sposób uniemożliwić Moskwie wykorzystywania dochodów z energii do finansowania wojny w Ukrainie.
Wysadzenie gazociągu Nord Stream. Niemieccy prokuratorzy o roli władz Ukrainy
Prokuratorzy z Niemiec uważają, że operacja została przygotowana "na zlecenie władz państwowych". W ich ocenie akcja mogła zostać zatwierdzona przez ówczesnego dowódcę ukraińskiej armii Walerija Załużnego, który zaprzecza jednak tym doniesieniom. Wszelkim próbom powiązania ukraińskiego rządu z sabotażem gazociągu sprzeciwia się także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Do eksplozji, które uszkodziły łączące Rosję z Niemcami gazociągi Nord Stream 1 i 2, doszło we wrześniu 2022 roku. Zdaniem śledczych Serhij K. miał dowodzić jachtem "Andromeda", z którego rzekomo rozpoczęto operację. Jak opisuje akt oskarżenia, Ukrainiec miał dostać się do Niemiec przez Polskę we wrześniu 2022 roku, posługując się sfałszowanym ukraińskim paszportem. Następnie przewiózł jachtem materiały wybuchowe w pobliże duńskiej wyspy Bornholm.
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Na pokładzie statku znaleziono ślady materiałów wybuchowych HMX i RDX. Do aresztowania Ukraińca doszło w sierpniu 2025 roku we Włoszech. Trzy miesiące później mężczyzna został ekstradowany do Niemiec i od tamtej pory przebywa w areszcie tymczasowym w Hamburgu i zaprzecza stawianym mu zarzutom.Czytaj więcej