Nawrocki zdecydował ws. ustaw. "Skorzystał z prawa weta"
Polska
"Karol Nawrocki podpisał pięć ustaw, w przypadku dwóch skorzystał z prawa weta, a jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej" - poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Prezydent przyjął ustawę dotyczące spółdzielni uczniowskich, ustawę metropolitarną dla Pomorza, ustawę wzmacniającą ochronę praw obywateli w postępowaniu karnym, ustawę dotyczącą Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz ustawę upraszczającą przepisy w sektorze energetycznym.
Więcej informacji wkrótce...Czytaj więcej