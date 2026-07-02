Nawrocki zdecydował ws. ustaw. "Skorzystał z prawa weta"

Polska

"Karol Nawrocki podpisał pięć ustaw, w przypadku dwóch skorzystał z prawa weta, a jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej" - poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Nawrocki podjął decyzję. "Skorzystał z prawa weta"

Prezydent przyjął ustawę dotyczące spółdzielni uczniowskich, ustawę metropolitarną dla Pomorza, ustawę wzmacniającą ochronę praw obywateli w postępowaniu karnym, ustawę dotyczącą Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz ustawę upraszczającą przepisy w sektorze energetycznym.

 

Więcej informacji wkrótce...

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Bartosz Przyborowski / polsatnews.pl
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KAROL NAWROCKIPOLSKAUSTAWYWETO

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