Kłęby dymu w centrum Rosji. Ukraińcy trafili kluczową rafinerię

Świat

Ukraińcy ostrzelali dronami rafinerię ropy naftowej Kstowski, która należy do koncernu Łukoil. W wyniku ataku doszło do eksplozji i pożaru. W internecie krążą nagrania i zdjęcia z gęstym dymem unoszącym się nad miastem.

Dymiące pożary przemysłowe z płomieniami i czarnymi chmurami dymu unoszącymi się w powietrzu nad kompleksem przemysłowym.
EMPR.media/ LX/ x.com
Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię Łukoil w obwodzie niżnonowogrodzkim

W czwartek ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej Kstowski (obwód niżnonowogrodzki) należącą do koncernu Łukoil - poinformował doradca ministra obrony Ukrainy Serhij Sternenko, cytowany przez agencję UNIAN. W wyniku ostrzału doszło do eksplozji oraz pożaru, a nad miastem unosił się gęsty dym.

 

O ataku poinformowali okoliczni mieszkańcy, którzy opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia i filmy dotyczące zdarzenia.

Rosja. Ukraińcy zaatakowali dronami ważną rafinerię

Rafineria Kstowski, leżąca w Kstowie, produkuje około 17 milionów ton ropy rocznie. Czyni ją to czwartym co do wielkości takim zakładem Rosji, który uważany jest za jednego z najważniejszych producentów benzyny i oleju napędowego, wykorzystywanych głównie przez rosyjską armię.

 

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Jak przypomina UNIAN, to nie pierwszy ukraiński atak na przedsiębiorstwo. Był ostrzeliwany również 18 i 20 maja. W wyniku drugiego z ataków, uszkodzeniu uległa instalacja rafinacji ropy naftowej AVT-6, przez co zakład tymczasowo zawiesił działalność.

 

Władze rosyjskie nie podały dotychczas informacji o skali zniszczeń ani możliwych konsekwencjach kolejnego ataku.

jkn/wka / polsatnews.pl
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