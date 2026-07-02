Kierwiński przerwał konferencję. Skarcił jednego z dziennikarzy

Tematem czwartkowej konferencji były działania podejmowane przeciwko międzynarodowej przestępczości narkotykowej. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli blisko 1,2 tony marihuany ukrytej w kontenerach transportujących cegły z Tajlandii przez port w Hamburgu do Polski.

W konferencji uczestniczył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz funkcjonariusze Straży Granicznej.

W trakcie spotkania jeden z dziennikarzy zadał pytanie dotyczące afery w Szpitalu Południowym, mimo wcześniejszej prośby ministra i prowadzącej konferencję, by najpierw zakończyć część poświęconą działaniom Straży Granicznej. Mimo próśb dziennikarz kontynuował zadawanie pytania.

Kierwiński skarcił dziennikarza. "Bardzo żałuję, że pan nie zrozumiał"

- Panie redaktorze, prosiłem pana o zachowanie tej kolejności ze względu na szacunek do munduru. Bardzo żałuję, że pan nie zrozumiał tych zasad - powiedział Kierwiński.

Minister podkreślił, że jest zaskoczony zachowaniem dziennikarza i przypomniał, że wcześniej wielokrotnie odpowiadał na jego pytania.

- Czy kiedyś nie odpowiedziałem na pana pytanie? Albo nie miał pan możliwości zadania tego pytania? Jeżeli pana proszę, ze względu na szacunek dla polskiego munduru, bo polski mundur nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością polityczną ani ze Szpitalem Południowym, to proszę uszanować to - zaznaczył.

Jednocześnie zapewnił, że odpowie na pytania dotyczące Szpitala Południowego po zakończeniu części poświęconej Straży Granicznej. Jak podkreślił, chodzi o "elementarne niełączenie dwóch kwestii z szacunku dla tych ludzi i ich ciężkiej pracy".

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Kierwiński o Dawidzie Kacprzyku. "Zareagowałem tak, jak powinienem"

Podczas konferencji szef MSWiA odniósł się również do sprawy Dawida Kacprzyka i odpowiadał na pytania o odpowiedzialność polityczną za tę aferę.

- Jak tylko doszły do mnie informacje i o jego zarobkach, i o potencjalnych nieprawidłowościach, zareagowałem tak, jak zareagować powinienem i tak, jak zawsze reaguje Platforma Obywatelska, wcześniej, teraz Koalicja Obywatelska. To znaczy pan Kacprzyk nie jest już członkiem KO i nie jest radnym - powiedział.

Minister odniósł się także do zarzutów, że był "politycznym promotorem" Kacprzyka.

- Byłem tą osobą, która rekomendowała zarządowi powiatowemu, aby pan Kacprzyk nie przeszedł do kolejnego szczebla samorządu, kiedy dowiedziałem się o jego zarobkach - stwierdził.

Dodał, że informacje o wynagrodzeniu Kacprzyka poznał po publikacji jego oświadczenia majątkowego przez media.

- Takie zarobki, mówiłem to też publicznie, niezależnie od wszystkiego, w ogóle są niewyobrażalne w kontekście średnich zarobków w Polsce - ocenił.