Trybunał Sprawiedliwości UE podtrzymał w czwartek wyrok Sądu UE z 2022 roku, który w większości potwierdził ustalenia Komisji Europejskiej. Uznała ona, że Google nadużywało swojej dominującej pozycji na rynku, narzucając producentom smartfonów z systemem Android oraz operatorom komórkowym ograniczenia mające chronić dominację wyszukiwarki Google Search i przeglądarki Chrome.

TSUE podtrzymał karę dla Google'a. Firma nie zgadza się z rozstrzygnięciem

Pierwotnie Komisja Europejska nałożyła na spółkę karę w wysokości 4,34 mld euro. W 2022 roku Sąd UE obniżył ją do 4,125 mld euro, a czwartkowy wyrok TSUE oznacza, że sankcja pozostaje w mocy.

W oświadczeniu rzecznik Google'a przekazał, że firma nie zgadza się z rozstrzygnięciem. "Wyrok nie uwzględnia naszych znaczących inwestycji, dzięki którym Android pozostaje otwarty, interoperacyjny i bezpłatny" - podkreślił przedstawiciel spółki.

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Google zaznaczyło również, że wdrożył już zmiany wynikające z decyzji Komisji Europejskiej z 2018 roku i pozostaje skoncentrowany na dalszych innowacjach oraz utrzymaniu otwartości systemu dla użytkowników, partnerów i deweloperów.

Komisja Europejska: Praktyki Google'a utrudniały konkurencję

Sprawa dotyczyła umów, które zobowiązywały producentów smartfonów chcących korzystać ze sklepu Google Play do preinstalowania wyszukiwarki Google Search oraz przeglądarki Chrome. Zdaniem KE takie praktyki utrudniały konkurencję innym wyszukiwarkom i przeglądarkom internetowym.

Wyrok kończy jedną z najgłośniejszych spraw antymonopolowych prowadzonych przez Komisję Europejską przeciwko największym firmom technologicznym i wzmacnia pozycję Brukseli w egzekwowaniu unijnych przepisów dotyczących konkurencji na rynku cyfrowym.