W Turcji, w pobliżu miasta Trabzon na Morzem Czarnym, historycznej stolicy i głównym mieście Pontu, spadł i eksplodował dron, który - według wstępnych informacji lokalnych mediów - mógł być ukraiński.

Turcja: Tajemnicza eksplozja drona. Mógł nadlecieć z Ukrainy

Do zdarzenia doszło w środę około godz. 6:00 rano na zachód od Trabzonu. Dron uderzył w drzewo i eksplodował, a jego fragmenty spadły na drogę. Po zgłoszeniach od mieszkańców na miejsce przybyły służby i zebrały szczątki do analizy.

- Mieszkańcy okolicy usłyszeli głośny hałas. Przybyli funkcjonariusze i przeprowadzili dochodzenie. Ekipy zebrały części drona. Zostaną one zbadane, a okoliczności zdarzenia zostaną wyjaśnione. Dron uderzył w drzewo i spadł na drogę - mówił burmistrz Halim Saglam.

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Tureckie media podają, że bezzałogowiec miał transportować około pięciu kilogramów materiałów wybuchowych. Według ich informacji wstępnie ustalono, że nadleciał z Ukrainy.

Jeśli informacja ta się potwierdzi, będzie to - na ile wiadomo - pierwszy przypadek, w którym ukraiński dron spadł na terytorium Turcji - zauważa portal Ukraińska Prawda.

Wojna w Ukrainie. Zbłąkane drony nad Europą

Wiosną i latem 2026 roku odnotowano liczne przypadki, w których ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne znajdowano na terytorium krajów bałtyckich oraz w Finlandii.

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Dwukrotnie myśliwce NATO zestrzeliły zbłąkane ukraińskie drony nad krajami bałtyckimi - pierwszy nad Estonią, drugi nad Łotwą - przypomina Ukraińska Prawda.

Na początku czerwca ukraiński dron morski, który zboczył z kursu pod wpływem rosyjskich środków zakłócania elektronicznego, eksplodował w rumuńskim porcie Konstanca. Wcześniej w przygranicznym mieście Galați rosyjski Shahed zniszczył mieszkanie na najwyższym piętrze wieżowca, co stanowiło pierwszy tego typu incydent.