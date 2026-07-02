Dramatyczna sytuacja Rosjan przy granicy z Polską. Jest reakcja Putina

- Podczas rozmowy z prezydentem Putinem gubernator obwodu królewieckiego poruszył kwestię priorytetowych dostaw dodatkowego paliwa dla mieszkańców tego regionu. Prezydent Rosji poparł tę prośbę - powiedział Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy prezydenta Rosji cytowany przez agencję TASS.

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Jak informuje rosyjska agencja prasowa, Putin poparł także wniosek o dofinansowanie biletów lotniczych dla mieszkańców obwodu królewieckiego. Pieskow sprecyzował, że to tradycyjna forma dofinansowania. - Ta inicjatywa również spotkała się z poparciem prezydenta - mówił Pieskow, podkreślając, że "wszystkie kwestie zostaną rozpatrzone zgonie z instrukcjami prezydenta".

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Wielokrotne ataki na rosyjskie rafinerie doprowadziły do dużych problemów na rynku paliwowym. W zeszłym tygodniu Putin zwołał pilne spotkanie z kluczowymi przedstawicielami sektora energetycznego oraz ministrami, na którym podjęto decyzję o tymczasowym zakazie eksportu benzyny i paliwa lotniczego.

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W spotkaniu udział wzięli ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę - mer Moskwy Siergiej Sobianin oraz minister obrony Andriej Biełousow. Obecni byli także przedstawiciele największych firm paliwowych, w tym Gazpromu, Łukoilu i Rosnieftu.

- Zarówno kierowcy, jak i przedsiębiorcy nadal borykają się z problemami. Niestety na stacjach benzynowych tworzą się kolejki; w ostatnich dniach nie zawsze udawało się kupić odpowiedni rodzaj benzyny - stwierdził prezydent Rosji.

Kolejki i limity sprzedaży. Dramatyczna sytuacja w Rosji

Putin zapewniał, że kraj dysponuje wystarczającymi rezerwami paliwa. Według Kremla zapasy rosyjskiej benzyny to ok. 1,7 mln ton. Oznacza to spadek o cztery proc. w skali roku. Putin polecił, by branża pracowała na pełnych obrotach i podkreślił: - Nie musimy stwarzać sobie dodatkowych problemów.

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Kierowcy z różnych regionów Rosji skarżą się na kolejki, limity sprzedaży, nieczynne dystrybutory i kosmiczne ceny. Na stacjach, na których było jeszcze paliwo, kierowcy musieli czekać nawet około godziny. Część stacji ograniczyła sprzedaż do 20 lub 30 litrów na osobę.

bp / polsatnews.pl