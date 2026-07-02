Tusk zrzekł się immunitetu. Chodzi o spór z instytutem Ziobry

Adam Szłapka potwierdził dla Wirtualnej Polski, że premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu. Szef rządu zdecydował się na ten krok w związku z pozwem przygotowywanym przez Instytut Polski Suwerennej, fundacji, której prezesem zarządu jest Zbigniew Ziobro.

Były minister sprawiedliwości oskarża Donalda Tuska o zniesławienie w związku z jego wypowiedziami o powiązaniach Instytutu Polski Suwerennej z upadłą giełdą kryptowalutową Zondacrypto.

ZOBACZ: Przelewy po spotkaniu w Monako. Wipler miał spotkać się z szefem Zondacrypto

- Pan premier zrzekł się w tej sprawie immunitetu, jest gotów na konfrontację. Fakty są oczywiste, oni byli finansowani przez podmioty związane z Zondacrypto i byli niezwykle aktywni, by zablokować regulacje ustawowe dotyczące rynku kryptowalut. Tak więc, jak chcą iść do sądu, to niech idą, tyle że przegrają - powiedział WP rzecznik rządu.

Donald Tusk zrzekł się immunitetu. W tle pozew od fundacji Zbigniew Ziobry

Wypowiedź, za którą Instytut Polski Suwerennej chce pozwać premiera padła 8 kwietnia przed posiedzeniem rządu i dotyczy rzekomych powiązań giełdy Zondacrypto z politykami Zjednoczonej Prawicy.

ZOBACZ: Prawie dwa tysiące zawiadomień. Nowy komunikat prokuratury ws. ZondaCrypto

- 450 tysięcy zł wpłacono Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro. Część z tych środków przeznaczono na prawników obrońców Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego - powiedział premier.

Instytutu Polski Suwerennej odpiera oskarżenia. "Kłamstwa i pomówienia"

Pozew przeciwko premierowi zapowiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych członek Instytutu Polski Suwerennej Piotr Cieplucha.



"Wypowiedz Donalda Tuska świadczy o wykorzystywaniu przez niego podległych mu służb do inwigilowania niezależnych fundacji i stowarzyszeń. W związku z wyżej wskazanymi kłamstwami i manipulacjami Donalda Tuska, Fundacja wystąpi na drogę sądową" - przekazał na początku kwietnia Cieplucha, podkreślając, że "fundacja nigdy nie otrzymała żadnych środków od firmy Zondacrypto" - przekazał Cieplucha.

ZOBACZ: Kaczyński odcina się od Zondacrypto. "To nie my braliśmy pieniądze"

"Zarzuty Donalda Tuska wobec Fundacji Instytut Polski Suwerennej dotyczące rzekomych lobbystycznych powiązań z podmiotami z rynku kryptowalut są kłamstwem i pomówieniem. To bezczelna próba odwracania uwagi od afery pedofilskiej kompromitującej środowisko polityczne Donalda Tuska i od kompromitacji jego rządu, jak zapaść w służbie zdrowia" - stwierdził członek fundacji.

Sprawa Zondacrypto jest pod względem wielkości strat jedną z największych afer finansowych III RP. Szacuje się, że ok. 30 tys. inwestorów straciło na giełdzie kryptowalutowej co najmniej 350 mln zł. Prezes zarejestrowanej w Estonii spółki Przemysław Kral zbiegł z Polski. Prokuratura bada w aferze Zondacrypto wiele wątków, w tym pranie brudnych pieniędzy i związki ze zorganizowaną przestępczością.