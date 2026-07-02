Donald Trump napisał o Polsce. "Nie mamy z tego żadnych korzyści"

"Stany Zjednoczone wydają więcej pieniędzy na NATO niż jakikolwiek inny kraj dotąd, by je (państwa NATO - red.) chronić, a nie ma z tego żadnych korzyści" - napisał na Truth Social Trump.

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Prezydent USA wymienił także koleje państwa NATO, w tym Polskę, by zilustrować dysproporcje w nakładach na Pakt Północnoatlantycki. Według prezydenta USA przeznaczają 999 mld dolarów, ale już Wielka Brytania - druga w kolejności - 90,5 mld dol. Wkład Polski Donald Trump wycenił na 44,3 mld dolarów.

"Inni, łącznie z Niemcami, (płacą - red.) znacznie mniej. Niedorzeczne!" - przekazał prezydent USA.

Donald Trump skrytykował sojuszników z NATO

Krytyczna pod adresem sojuszników wypowiedź Trumpa padła kilka dni przed rozpoczynającym się we wtorek szczytem NATO w Ankarze i po spotkaniu szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio w sprawie stałej obecności wojskowej USA w Polsce.

- Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także z ust Marco Rubio padła deklaracja - mówił o stałej obecności wojsk USA w Polsce Marcin Przydacz.

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Sekretarz stanu miał także przekazać Przydaczowi, że Polska jest "modelowym sojusznikiem", który przeznacza "odpowiednią część PKB" na zbrojenia i inwestuje w sprzęt oraz technologie obronne.

Krytyka przed szczytem NATO w Ankarze

W poniedziałek w celu ustalenia wspólnego polskiego stanowiska przed szczytem spotkali się prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednym z poruszonych zagadnień były relacje polsko-amerykańskie, w tym stała obecność wojsk USA w Polsce.

- Poinformowaliśmy prezydenta o stanie prac nad bazami. W tej sprawie mamy jedno stanowisko. Są ważne także dla Amerykanów, bo Amerykanie mają interes tu być, m.in. ze względu na swoje poważne interesy w naszym kraju - powiedział po zakończeniu spotkania wiceminister obrony Paweł Zalewski.