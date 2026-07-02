Dariusz Oskroba nie żyje. Założył sieć piekarni, miał 64 lata

Wiadomość o śmierci Dariusza Oskroby pojawiła się zarówno w mediach społecznościowych założonej przez niego firmy. Informacja o przyczynie odejścia przedsiębiorcy nie została ujawniona.

Pracownicy przyjęli wiadomość o śmierci Dariusza Oskroby "z głębokim smutkiem". Jak dodali, był on "człowiekiem niezwykłej przedsiębiorczości i wizji". "Dzięki swojej pasji, innowacyjnemu podejściu oraz konsekwencji w działaniu przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo" - opisali.

Spółka dodała również, że Dariusz Oskroba na zawsze pozostanie w pamięci pracowników jako "nietuzinkowa osobowość, urodzony lider z licznymi, nieszablonowymi pomysłami". "Dla wielu z nas był inspiracją" - zapewnili.

Dariusz Oskroba nie żyje. "Często witał nas słowami: chleb dobry"

W pożegnaniu 64-letniego założyciela i wieloletniego współwłaściciela sieci piekarni Oskroba mowa nie tylko o pasji i konsekwencji zmarłego przedsiębiorcy, ale także o jego codziennych zwyczajach.

"Zapamiętamy także jego charakterystyczne powitanie. Zamiast zwyczajowego 'dzień dobry', często witał nas słowami 'chleb dobry', wywołując uśmiech i podkreślając swoje przywiązanie do piekarskiego rzemiosła. Ten prosty gest na zawsze pozostanie częścią wspomnień o nim" - podsumowali pracownicy.

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Członkowie rodziny Oskroby proszą o uszanowanie ich prywatności w trudnym czasie żałoby. Jednocześnie w nekrologu czytamy, że kontynuacją jego działalności zajmą się zarząd, kolejne pokolenie rodziny oraz dotychczasowi pracownicy.

Nazwisko Dariusza Oskroby pojawiało się na liście najbogatszych Polaków miesięcznika "Forbes". Wraz z członkami rodziny uplasował się na 40. miejscu ostatniej edycji zestawienia, z majątkiem oszacowanym na ponad dwa miliardy złotych.