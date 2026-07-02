W najnowszym badaniu IBRiS Polacy zostali zapytani o to, czy w związku ze sporem o historyczną rolę UPA i odebraniem prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, ich stosunek do Ukraińców uległ zmianie.

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Nieco ponad jedna trzecia biorących udział w sondażu (33,6 proc.) odpowiedziała, że ich stosunek zmienił się na gorsze, a 1,8 proc. uznało, że ich postrzeganie Ukraińców zmieniło się na plus. Większość Polaków (60,7 proc.) uznała, że ostatnie wydarzenia nie mają wpływu na ich ocenę. 3,9 proc. nie ma w tej sprawie opinii.

Jak Polacy postrzegają Ukraińców? Nowy sondaż, są różnice ze względu na poglądy

Według tego samego badania pogorszenie opinii o Ukraińcach najczęściej deklarują osoby popierające w wyborach partie opozycyjne (45 proc.) oraz ci, którzy deklarują brak udziału w procesie wyborczym (36 proc.). Osoby te określają swoje poglądy jako prawicowe (47 proc.), w ostatnich wyborach parlamentarnych głosowali na PiS (56 proc.), zaś w prezydenckich na Szymona Hołownię (74 proc.).

Wśród osób, które deklarują brak wpływu ostatnich wydarzeń na ich postrzeganie Ukraińców, najczęściej są to wyborcy partii wchodzących w skład koalicji rządowej (80 proc.), deklarują poglądy lewicowe (80 proc.), w wyborach parlamentarnych jesienią 2023 r. głosowali na Nową Lewicę (87 proc.), a w wyborach prezydenckich postawili na Adriana Zandberga (100 proc.) lub Rafała Trzaskowskiego (84 proc.). "Rz" wskazuje, że spora część z nich głosowała też na mniej znanych kandydatów (np. Joannę Senyszyn).

Badanie metodą CATI zostało przeprowadzone w dniach 25-26 czerwca 2026 na 1071-osobowej grupie respondentów.

Kryzys Polska - Ukraina. Kijów czci "bohaterów UPA", Warszawa zabiera order

Relacje pomiędzy Polską a Ukrainą pogorszyły się w maju po nadaniu przez Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". Zełenski tłumaczył, że jego decyzja miała na celu "przywrócenie historycznych tradycji narodowego wojska", a także uwzględnienie "wzorowego wykonywania powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".



Tę decyzję skrytykowały polskie władze, zarówno strona rządowa jak i prezydencka. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W reakcji na tę decyzję, swoich orderów zrzekli się także czołowi ukraińscy politycy, w tym byli prezydenci. Zełenski mimo wcześniejszych zapowiedzi nie był także obecny na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.