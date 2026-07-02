Do zatrzymań doszło 25 czerwca w Warszawie. Jak poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zatrzymani wykonywali odpłatne zadania zlecane przez obcy wywiad.

Ich działalność polegała m.in. na fotografowaniu i nagrywaniu wydarzeń organizowanych przez białoruską mniejszość w stolicy. Zebrane materiały były następnie przekazywane za granicę i wykorzystywane w działaniach propagandowych białoruskiego reżimu.

ABW podkreśliła, że sprawa pokazuje, iż obce służby próbują wykorzystywać nawet legalne wydarzenia społeczne i obywatelskie do realizacji własnych celów.

ABW: Chodziło nie tylko o zbieranie informacji

Według Agencji celem takich działań było nie tylko pozyskiwanie informacji, ale również wywieranie presji na środowiska emigracyjne, ich zastraszanie oraz wzmacnianie przekazu propagandowego państw wrogich Polsce.

Wobec obywatela Białorusi Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt. Decyzję podjęto po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zgromadzonym przez Delegaturę ABW w Rzeszowie.

Wobec obywatela Polski prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz dozoru policji.

ZOBACZ: Polskie myśliwce poderwane po atakach Rosji na Ukrainę. Wojsko wydało komunikaty

To kolejne zatrzymania w tym śledztwie

Jak przekazała ABW, zatrzymania są efektem śledztwa prowadzonego pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

W listopadzie ubiegłego roku w tej samej sprawie funkcjonariusze zatrzymali już troje obywateli Białorusi oraz dwoje obywateli Ukrainy. Wszystkim przedstawiono zarzuty udziału w działalności obcego wywiadu.

Śledczy zaznaczają, że postępowanie nadal trwa i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.