Akcja ABW, wśród ujętych Polak. "Opłacani przez białoruski wywiad"

Polska

Funkcjonariusze ABW zatrzymali obywatela Białorusi oraz obywatela Polski podejrzewanych o realizowanie zadań na rzecz obcego wywiadu. Według śledczych mężczyźni przekazywali dokumentację fotograficzną i nagrania z wydarzeń organizowanych przez białoruską mniejszość w Warszawie. Materiały miały być później wykorzystywane przez reżim Łukaszenki do działań propagandowych.

Fragment pleców osoby w czarnym mundurze z kamizelką taktyczną. Na kamizelce widoczne jest logo ABW oraz dodatkowe wyposażenie.
ABW
Zdjęcie ilustracyjne

Do zatrzymań doszło 25 czerwca w Warszawie. Jak poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zatrzymani wykonywali odpłatne zadania zlecane przez obcy wywiad.

 

Ich działalność polegała m.in. na fotografowaniu i nagrywaniu wydarzeń organizowanych przez białoruską mniejszość w stolicy. Zebrane materiały były następnie przekazywane za granicę i wykorzystywane w działaniach propagandowych białoruskiego reżimu.

 

ABW podkreśliła, że sprawa pokazuje, iż obce służby próbują wykorzystywać nawet legalne wydarzenia społeczne i obywatelskie do realizacji własnych celów.

ABW: Chodziło nie tylko o zbieranie informacji

Według Agencji celem takich działań było nie tylko pozyskiwanie informacji, ale również wywieranie presji na środowiska emigracyjne, ich zastraszanie oraz wzmacnianie przekazu propagandowego państw wrogich Polsce.

 

Wobec obywatela Białorusi Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt. Decyzję podjęto po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zgromadzonym przez Delegaturę ABW w Rzeszowie.

 

Wobec obywatela Polski prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz dozoru policji.

 

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To kolejne zatrzymania w tym śledztwie

Jak przekazała ABW, zatrzymania są efektem śledztwa prowadzonego pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

 

W listopadzie ubiegłego roku w tej samej sprawie funkcjonariusze zatrzymali już troje obywateli Białorusi oraz dwoje obywateli Ukrainy. Wszystkim przedstawiono zarzuty udziału w działalności obcego wywiadu.

 

Śledczy zaznaczają, że postępowanie nadal trwa i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

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