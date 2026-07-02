Medal Wolności Słowa. Agnieszka Gozdyra nominowana do prestiżowej nagrody

Zgodnie z regulaminem wyróżnienie Medalem Wolności Słowa mogą otrzymać osoby angażujące się w działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym m.in.: obywatelską, społeczną, kulturalną, artystyczną, naukową, dziennikarską i publicystyczną.

Wydarzenie jest organizowane w trosce o promowanie mądrych słów w przestrzeni społecznej oraz wybitnych osób je głoszących, dojrzałą debatę publiczną, a także utrzymanie wolności słowa w Polsce.

Agnieszka Gozdyra z nominacją do nagrody Medal Wolności Słowa Fundacji Grand Press

Medale zostaną wręczone w trzech kategoriach: Instytucja, Media i Obywatel/ka. Agnieszka Gozdyra została nominowana w tej drugiej kategorii.

W uzasadnieniu nominacji czytamy, że dziennikarka "tworzy przestrzeń, w której mogą wybrzmieć różne poglądy, a uczestnicy debaty są rozliczani z faktów i własnych słów, niezależnie od politycznych sympatii". "Udowadnia, że wolność słowa nie polega na unikaniu trudnych pytań, lecz na prowadzeniu rzetelnej, otwartej i uczciwej debaty publicznej" - podano.

- Dokładnie o to chodzi w mojej pracy i tym wartościom staram się być na co dzień wierna. Bardzo dziękuję za wskazanie mnie w tak zacnym gronie i już teraz gratuluję wszystkim nominowanym - mówi Agnieszka Gozdyra.

Dziennikarka prowadzi "Debatę Gozdyry" od poniedziałku do piątku o 19:50 w Polsat News.

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red. / polsatnews.pl