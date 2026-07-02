Medal Wolności Słowa. Agnieszka Gozdyra nominowana do prestiżowej nagrody
Dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra została nominowana do Medalu Wolności Słowa Fundacji Grand Press. Wyróżnienia zostaną wręczone po raz szósty już 28 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
Zgodnie z regulaminem wyróżnienie Medalem Wolności Słowa mogą otrzymać osoby angażujące się w działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym m.in.: obywatelską, społeczną, kulturalną, artystyczną, naukową, dziennikarską i publicystyczną.
Wydarzenie jest organizowane w trosce o promowanie mądrych słów w przestrzeni społecznej oraz wybitnych osób je głoszących, dojrzałą debatę publiczną, a także utrzymanie wolności słowa w Polsce.
Agnieszka Gozdyra z nominacją do nagrody Medal Wolności Słowa Fundacji Grand Press
Medale zostaną wręczone w trzech kategoriach: Instytucja, Media i Obywatel/ka. Agnieszka Gozdyra została nominowana w tej drugiej kategorii.
W uzasadnieniu nominacji czytamy, że dziennikarka "tworzy przestrzeń, w której mogą wybrzmieć różne poglądy, a uczestnicy debaty są rozliczani z faktów i własnych słów, niezależnie od politycznych sympatii". "Udowadnia, że wolność słowa nie polega na unikaniu trudnych pytań, lecz na prowadzeniu rzetelnej, otwartej i uczciwej debaty publicznej" - podano.
- Dokładnie o to chodzi w mojej pracy i tym wartościom staram się być na co dzień wierna. Bardzo dziękuję za wskazanie mnie w tak zacnym gronie i już teraz gratuluję wszystkim nominowanym - mówi Agnieszka Gozdyra.
Dziennikarka prowadzi "Debatę Gozdyry" od poniedziałku do piątku o 19:50 w Polsat News.Czytaj więcej