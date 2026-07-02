Medal Wolności Słowa. Agnieszka Gozdyra nominowana do prestiżowej nagrody

Polska

Dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra została nominowana do Medalu Wolności Słowa Fundacji Grand Press. Wyróżnienia zostaną wręczone po raz szósty już 28 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Kobieta z długimi, falowanymi brązowymi włosami, ubrana w granatowo-białą marynarkę w paski, siedzi przed niebieskim tłem z widocznymi zarysami budynków.
Polsat News
Agnieszka Gozdyra nominowana do nagrody Medal Wolności Słowa Fundacji Grand Press

Zgodnie z regulaminem wyróżnienie Medalem Wolności Słowa mogą otrzymać osoby angażujące się w działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym m.in.: obywatelską, społeczną, kulturalną, artystyczną, naukową, dziennikarską i publicystyczną.

 

Wydarzenie jest organizowane w trosce o promowanie mądrych słów w przestrzeni społecznej oraz wybitnych osób je głoszących, dojrzałą debatę publiczną, a także utrzymanie wolności słowa w Polsce.

Agnieszka Gozdyra z nominacją do nagrody Medal Wolności Słowa Fundacji Grand Press

Medale zostaną wręczone w trzech kategoriach: Instytucja, Media i Obywatel/ka. Agnieszka Gozdyra została nominowana w tej drugiej kategorii.

 

W uzasadnieniu nominacji czytamy, że dziennikarka "tworzy przestrzeń, w której mogą wybrzmieć różne poglądy, a uczestnicy debaty są rozliczani z faktów i własnych słów, niezależnie od politycznych sympatii". "Udowadnia, że wolność słowa nie polega na unikaniu trudnych pytań, lecz na prowadzeniu rzetelnej, otwartej i uczciwej debaty publicznej" - podano.

 

- Dokładnie o to chodzi w mojej pracy i tym wartościom staram się być na co dzień wierna. Bardzo dziękuję za wskazanie mnie w tak zacnym gronie i już teraz gratuluję wszystkim nominowanym - mówi Agnieszka Gozdyra.

 

Dziennikarka prowadzi "Debatę Gozdyry" od poniedziałku do piątku o 19:50 w Polsat News.

WIDEO: Mariusz Błaszczak w "Graffiti". O Ukrainie, szpitalu Południowym i śledztwach prokuratury
red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AGNIESZKA GOZDYRADEBATA GOZDYRYNAGRODAPOLSAT NEWSPOLSKA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 