Zmasowana akcja policji w Polsce. Jednego dnia zatrzymano 80 poszukiwanych

Polska

Policjanci przeprowadzili zmasowaną jednodniową akcję poszukiwawczą na terenie kilku powiatów i miast. W działaniach uczestniczyło ponad 600 stołecznych funkcjonariuszy. Zatrzymano 80 osób, w tym 26-latka, wobec którego istniało 10 podstaw poszukiwawczych, a także obcokrajowców z Turcji i Ukrainy.

Dwóch funkcjonariuszy policji w mundurach z napisem POLICJA zatrzymało mężczyznę w czarnym t-shircie, któremu założono kajdanki.
Komenda Stołeczna Policji
Policja zatrzymała 80 osób w ramach dużej akcji poszukiwawczej

Akcję przeprowadzono w ubiegłym tygodniu z udziałem stołecznego garnizonu policji. Funkcjonariusze skontrolowali 700 mieszkań, domów i hosteli na terenie Warszawy oraz innych miast w kraju.

 

Zatrzymano 80 osób, za którymi wydano listy gończe i postanowienia o doprowadzeniu do aresztu. "Wśród osób zatrzymanych byli podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstw, a także skazani na kary pozbawienia wolności. Trafili oni już do aresztów śledczych lub zakładów karnych, gdzie spędzą najbliższe miesiące lub lata" - sprecyzowała stołeczna policja w komunikacie.

Kilkudziesięciu zatrzymanych jednego dnia. Policja podała liczby

Policjantom udało się ponadto odnaleźć jedną osobę zaginioną. Dodatkowo funkcjonariusze zrealizowali osiem postanowień o ustaleniu miejsca pobytu dla celów prawnych.

 

"Jednym z rekordzistów pod względem liczby posiadanych podstaw poszukiwawczych był 26-latek zatrzymany przez kryminalnych z Piaseczna. Mimo młodego wieku za mężczyzną zostało wydanych aż 10 podstaw poszukiwawczych, w tym jeden list gończy" 

 

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Działania dotknęły również osób pochodzących z zagranicy. Jak wyjaśnia policja, wśród zatrzymanych obcokrajowców znaleźli się dwaj obywatele Turcji - poszukiwani nakazami doprowadzenia - oraz sześciu obywateli Ukrainy - dwóch poszukiwanych listami gończymi oraz czterech, za którymi wydano nakazy doprowadzenia.

 

Karolina Gałecka, rzecznik prasowa MSWiA, skomentowała zatrzymania na platformie X, wskazując na doskonałe przygotowanie pionów kryminalnych i prewencji policji. Do poprzedniej tak dużej akcji doszło 8-9 lipca ubiegłego roku - wówczas, w ciągu dwóch dni, 1440 policjantów udało się zatrzymać 191 poszukiwanych.

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