Członkowie grupy Village People przekazali w mediach społecznościowych, że Victor Willis od pewnego czasu zmagał się z "agresywną chorobą".

Niestety walka o zdrowie zakończyła się tragicznie. Piosenkarz zmarł we wtorek w wielu 74 lat, dzień przed swoimi 75. urodzinami.

W wieku 74 lat zmarł Victor Willis. Jego utwór upodobał sobie m.in. Donald Trump

Willis urodził się 1 lipca 1951 roku jako syn kaznodziei. Umiejętności lokalne rozwijał, śpiewając w kościele baptystycznym. W kolejnych latach dołączył do grupy teatralnej Negro Ensemble Compan. Dało mu to możliwość występowania w licznych musicalach, w tym m.in. w broadwayowskiej produkcji "Czarnoksiężnik".

Największą rozpoznawalność artyście przyniosło koncertowanie z grupą Village People, którą w 1977 roku założyli Henri Belolo oraz Jacques Morali. Zespołowi udało się stworzyć wiele światowych przebojów, wśród których znalazły się m.in. "Y.M.C.A.", "Macho man", "In the Navy" czy "Go West". W 2007 roku grupa wystąpiła podczas wydarzenia Sopot Festival.

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Utwór "Y.M.C.A." rozbrzmiewał m.in. na wiecu przedinauguracyjnym Donalda Trumpa w styczniu 2025 roku.

Tragedia tuż przed urodzinami. Nie żyje Victor Willis

Willis opuścił zespół w 1980 roku, a następnie na krótki okres na nowo wstąpił w szeregi grupy. Ponownie odłączył się od Village People w 1983 roku. W międzyczasie zajął się rozwijaniem kariery solowej. Album "Solo Man" ujrzał światło dzienne w sierpniu 2015 roku, mimo że utwory nagrane zostały wiele lat wcześniej.

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Jak podała stacja BBC, Willis przez lata toczył batalię prawną o prawa autorskie do piosenek, które napisał dla Village People. W 2017 roku na mocy pozasądowego porozumienia ponownie dołączył do zespołu. W kolejnych latach fani Village People mogli wsłuchiwać się w nowe utwory artystów. W 2022 roku ukazał się singiel "Magic Christmas".