Trwa zmasowany rosyjski atak na Kijów. W mieście działa obrona przeciwlotnicza, jednak szczątki zestrzelonych dronów spadają na stolicę, niszcząc budynki, pojazdy i wywołują pożary. Zapalił się dach jednego z budynków w centrum Kijowa, jest on obecnie gaszony przez strażaków.

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Rosjanie zaatakowali Kijów. Zełenski pilnie wrócił do kraju

Wcześniej, jeszcze podczas wizyty w Irlandii przed trwającym atakiem ostrzegał Wołodymyr Zełenski.

- Dzisiaj pojawiły się informacje o kolejnym zmasowanym ataku rosyjskim - są istotne dane z naszego wywiadu. I natychmiast po tej rozmowie wracam na Ukrainę - przekazał Zełenski podczas konferencji prasowej w towarzystwie premiera Irlandii Micheála Martina.

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- Wiemy, że Putin od dawna przygotowuje zmasowany atak na Ukrainę. Dziś wieczorem pojawiło się właśnie takie zagrożenie - powiedział Zełenski.

Zełenski zaapelował do obywateli Ukrainy o zachowanie szczególnej ostrożności, korzystanie ze schronów i zwracanie uwagi na syreny alarmowe.

- Przywódca Rosji stanowczo odmawia zakończenia wojny. I chociaż przekazaliśmy mu już wszystkimi możliwymi kanałami oficjalnymi i nieoficjalnymi (…) że wojna może i musi zostać zakończona, a my na Ukrainie jesteśmy gotowi do spotkań, do konstruktywnych negocjacji, on sam widzi w sobie jedynie dalszą agresję wobec Ukrainy, innych sąsiadów i całej Europy - powiedział prezydent Ukrainy.

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Zełenski: Wojna może i musi zostać zakończona

Pod koniec maja Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej zwróciło się do ambasadorów w Ukrainie z poleceniem opuszczenia Kijowa. Rosyjska armia zapowiedziała bowiem zmasowane ataki w odwecie za ukraińskie uderzenie w Starobielsku w okupowanym obwodzie ługańskim.

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Od czasu zapowiedzenia zmasowanych ataków Moskwa użyła przeciwko Ukrainie nowego systemu rakietowego pośredniego zasięgu Oriesznik oraz uderzyła w Ławrę Kijowsko-Peczerską, monastyr stanowiący kolebkę cywilizacji staroruskiej i zabytek światowego dziedzictwa UNESCO.