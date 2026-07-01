Autobusem podróżowało 30 Polaków. 12 z nich trafiło do szpitala z lekkimi obrażeniami - sprecyzował w rozmowie z Polsat News rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

Do wypadku doszło w środę, około 5 rano w Antalyi w południowej Turcji. To popularny wśród turystów wakacyjny kurort.

Tragiczny wypadek w Turcji. Polacy w szpitalu

Doszło do zderzenia samochodu osobowego i autobusu. Według relacji tureckich mediów, w wypadku zginął kierowca osobówki.

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Rzecznik MSZ dodaje, że polski konsul jest w kontakcie z organizatorami wycieczki Polaków oraz placówkami medycznymi, w których znaleźli się nasi obywatele.

jk / polsatnews.pl