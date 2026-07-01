Akt oskarżenia przygotował prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Wniosek trafił do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Śledczy stawiają Patrykowi M. ps. "Wielki Bu" sześć zarzutów.

"Wielki Bu z aktem oskarżenia za m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami czy kradzież z włamaniem auta. Sprawa jest przykładem skutecznych działań Centralnego Biura Śledczego Policji, prowadzonych we współpracy z prokuraturą oraz partnerami zagranicznymi" - skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Akt oskarżenia dla "Wielkiego Bu". Komunikat prokuratury

Pierwszy z zarzutów dotyczy udziału w latach 2017-2018 w zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa pomorskiego, innych regionów Polski oraz na terytorium Holandii i Hiszpanii. "Grupa zajmowała się nabywaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych" - wskazuje prokuratura.

Wielki Bu z aktem oskarżenia za https://t.co/V0SeVCaGhK. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami czy kradzież z włamaniem auta. Sprawa jest przykładem skutecznych działań @CBSPolicji prowadzonych we współpracy z prokuraturą oraz partnerami zagranicznymi — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) July 1, 2026

Kolejna sprawa to uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, w tym 17 kg marihuany o czarnorynkowej wartości około 850 tys. zł oraz dwóch kg amfetaminy o wartości około 60 tys. zł.

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Prokuratura zarzuca też M. udział w kradzieży z włamaniem samochodu marki Audi Q7 w 2019 roku, "w którym następnie przerobiono numery identyfikacyjne VIN, a także o oszustwo przy jego późniejszej sprzedaży za kwotę 41 tys. zł, co doprowadziło nabywcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem". W tej sprawie M. miał działać wspólnie z Adrianem R., który przyznał się do winy.

Natomiast M. nie przyznał się do żadnego ze stawianych mu zarzutów i odmówił składania zeznań.

"Wielki Bu" w areszcie. Zatrzymanie w Hamburgu

Śledczy przypominają, że "Wielki Bu" we wrześniu 2025 roku został zatrzymany w Hamburgu na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. W listopadzie został wydany stronie polskiej.

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"Do dnia 3 sierpnia 2026 roku stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na mieniu Patryka M. w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku poprzez ustanowienie zakazu jego zbywania i obciążania oraz wpis hipoteki przymusowej" - czytamy w komunikacie.

Prokuratura informuje też, że trzech z sześciu zarzucanych mu czynów dopuścił się w warunkach recydywy.

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jk / polsatnews.pl