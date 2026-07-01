Wraca sprawa "Wielkiego Bu". Ruch prokuratury
Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M., ps. "Wielki Bu". Śledczy stawiają mu sześć zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Komentując sprawę szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał, że to "przykład skutecznych działań" Centralnego Biura Śledczego Policji.
Akt oskarżenia przygotował prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Wniosek trafił do Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Śledczy stawiają Patrykowi M. ps. "Wielki Bu" sześć zarzutów.
"Wielki Bu z aktem oskarżenia za m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami czy kradzież z włamaniem auta. Sprawa jest przykładem skutecznych działań Centralnego Biura Śledczego Policji, prowadzonych we współpracy z prokuraturą oraz partnerami zagranicznymi" - skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Akt oskarżenia dla "Wielkiego Bu". Komunikat prokuratury
Pierwszy z zarzutów dotyczy udziału w latach 2017-2018 w zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa pomorskiego, innych regionów Polski oraz na terytorium Holandii i Hiszpanii. "Grupa zajmowała się nabywaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych" - wskazuje prokuratura.
Kolejna sprawa to uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, w tym 17 kg marihuany o czarnorynkowej wartości około 850 tys. zł oraz dwóch kg amfetaminy o wartości około 60 tys. zł.
ZOBACZ: Żołnierz WOT zatrzymany przez ABW. Prokuratura wszczyna śledztwo ws. szpiegostwa
Prokuratura zarzuca też M. udział w kradzieży z włamaniem samochodu marki Audi Q7 w 2019 roku, "w którym następnie przerobiono numery identyfikacyjne VIN, a także o oszustwo przy jego późniejszej sprzedaży za kwotę 41 tys. zł, co doprowadziło nabywcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem". W tej sprawie M. miał działać wspólnie z Adrianem R., który przyznał się do winy.
Natomiast M. nie przyznał się do żadnego ze stawianych mu zarzutów i odmówił składania zeznań.
"Wielki Bu" w areszcie. Zatrzymanie w Hamburgu
Śledczy przypominają, że "Wielki Bu" we wrześniu 2025 roku został zatrzymany w Hamburgu na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. W listopadzie został wydany stronie polskiej.
ZOBACZ: Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Jest ruch prokuratury
"Do dnia 3 sierpnia 2026 roku stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na mieniu Patryka M. w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku poprzez ustanowienie zakazu jego zbywania i obciążania oraz wpis hipoteki przymusowej" - czytamy w komunikacie.
Prokuratura informuje też, że trzech z sześciu zarzucanych mu czynów dopuścił się w warunkach recydywy.Czytaj więcej