Wójt zakazał podlewania ogródków. Zapowiedział kontrole i kary

Susza hydrologiczna i fala upałów sprawiły, że w wielu miejscowościach w Polsce zaczęto wprowadzać ograniczenia w korzystaniu z wody. Najgłośniej zrobiło się o decyzji wójta gminy Bieliny w województwie świętokrzyskim, który zakazał wykorzystywania wody wodociągowej do celów innych niż socjalno-bytowe. Złamanie ograniczenia może skończyć się odpowiedzialnością karno-administracyjną.

Kilka dni upałów wystarczyło, żeby zaczęło brakować wody

Według serwisu hydrologicznego IMGW-PIB w dorzeczu Wisły panuje susza hydrologiczna. Ostrzeżenia do odwołania wydano dla województwa:

mazowieckiego

łódzkiego

świętokrzyskiego

dolnośląskiego

śląskiego

lubuskiego

zachodniopomorskiego

podkarpackiego

lubelskiego

podlaskiego

warmińsko-mazurskiego

kujawsko-pomorskiego

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Szczególnie trudna sytuacja panuje w województwie świętokrzyskim. Brak opadów połączony z wysokimi temperaturami drastycznie pogłębił deficyt wód powierzchniowych i gruntowych. Problem wystąpił w wielu miejscowościach powiatu starachowickiego i kieleckiego.

Woda tylko do celów socjalno-bytowych

"W związku ze wzrostem zużycia wody dostarczanej poprzez gminną sieć wodociągową wprowadza się zakaz wykorzystywania wody do celów innych niż socjalno-bytowe" - brzmi komunikat wydany 27 czerwca 2026 r. przez wójta gminy Bieliny Sławomira Kopacza.

Włodarz przypomina jednocześnie, że umowa o zaopatrzenie w wodę pitną precyzuje, że powinna być ona wykorzystywana wyłącznie do celów socjalno-bytowych. To znaczy, że można ją pić, stosować do kąpieli higienicznych, przygotowywania posiłków, sprzątania, mycia naczyń oraz prania.

Wójt gminy Bieliny nie pozostawia wątpliwości, co nie stanowi zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych: "W celu zapewnienia niezbędnego ciśnienia i niezbędnej ilości wody w gminnej sieci wodociągowej wprowadza się, aż do odwołania zakaz: podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych, upraw rolnych, napełniania basenów i innych zbiorników" - wskazał.

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Zakaz w gminie Bieliny obowiązuje do odwołania. To oznacza, że ograniczenia zostaną zniesione, dopiero gdy poprawi się sytuacja hydrologiczna.

Złamanie zakazu będzie rodzić konsekwencje

Nad przestrzeganiem zakazu czuwają pracownicy referatu Usług Komunalnych Urzędu Gminy Bieliny. Wójt zapowiedział, że osoby niestosujące się do czasowych ograniczeń będą podlegać odpowiedzialności karno-administracyjnej zgodnie z Kodeksem wykroczeń.

W wielu miejscowościach powstał podobny problem

Bieliny nie są odosobnionym przypadkiem w województwie świętokrzyskim. Podobne ograniczenia wprowadzono w Bodzentynie, Daleszycach, Górnie i Pawłowie:

W Bodzentynie do odwołania zakazano stosowania wody wodociągowej w celach innych niż zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych

W Daleszycach do 31 sierpnia obowiązuje zakaz napełniania basenów o pojemności powyżej 5 m 3 oraz podlewania wodą z wodociągów ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych

W Górnie wodę z wodociągów można używać do odwołania wyłącznie do celówsocjalno-bytowych

W Pawłowie wyczerpanie studni głębinowych spowodowało przerwy w dostawie wody, dlatego włodarze apelują o oszczędne zużycie i wykorzystanie jej wyłącznie do celówsocjalno-bytowych

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red. / polsatnews.pl