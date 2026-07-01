Sąd Okręgowy w Lublinie prawomocnie skazał wójta gminny Niedźwiada w powiecie lubartowskim na grzywnę w wys. 12 tys. zł oraz 8 tys. zł na rzecz funduszy pomocy pokrzywdzonym. Ponadto Marek M. został pozbawiony prawa do prowadzenia pojazdów, z wyjątkiem pojazdów gospodarczych.

Najbardziej dotkliwą sankcję może być jednak dla Marka K. utrata funkcji wójta, którą sprawował drugą kadencję, startując w ostatnich wyborach samorządowych z list Prawa i Sprawiedliwości. Mężczyzna zdobył 66,92 proc. głosów.

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- Oskarżony postawił na szali bezpieczeństwo w ruchu, zachowanie zgodne z prawem i decyzje o tym, żeby jechać po tlen dla ryb - powiedział sędzia. Wójt przekonywał bowiem, że prowadził nietrzeźwy, by zapewnić tlen rybom hodowanym w swoim gospodarstwie. Według sądu straty wynikające z niedostarczenia tlenu do zbiornika wyniosłyby ok. 30 tys. zł, co - uwzględniając majątek wójta - nie może stanowić okoliczności łagodzącej.

Wójt gminy Niedźwiada Marek M. prawomocnie skazany, straci stanowisko

Zdaniem sędziego stopień społecznej szkodliwości czynu był znaczny. W jego ocenie nie pozwoliło to na umorzenie sprawy, jednak z drugiej brak wcześniejszych wyroków sprawił, że wójt nie został skazany na karę pozbawienia wolności.

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- Sprawowanie pewnych funkcji wiąże się z pewnymi przywilejami. Natomiast konsekwencją tych przywilejów jest także to, że w sytuacji złamania prawa te przywileje, jak i funkcje się traci. Oskarżony musiał mieć tego świadomość - powiedział sędzia.

Marek K. nie będzie mógł także zostać wybrany na wójta w przyszłości. Bierne prawo wyborcze na funkcje wójtów, burmistrzów i prezydent miast tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dotyczy to również osób skazanych na grzywnę lub karę ograniczenia wolności.

Nietrzeźwy wójt prowadził pojazd, twierdził, że jedzie po tlen dla ryb

Wójt gminy Niedźwiada został zatrzymany przez patrol policji 20 grudnia w Tyśmienicy. Miał ponad promil alkoholu we krwi, zatrzymano mu prawo jazdy. Prokuratura w Parczewie oskarżyła wójta, jednak sąd warunkowo umorzył sprawę, orzekając zakaz prowadzenia pojazdów na rok oraz zobowiązując wójta do zapłaty 20 tys. rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym.

Sąd uwzględnił wówczas, że oskarżony cieszy się poparciem lokalnej społeczności. Do sądu wpłynęły liczne pisma mieszkańców gminy, m.in. od radnych, sołtysów, koła gospodyń, seniorów, którzy wyrażali pozytywne opinie o wójcie i wstawiali się za nim.

Prokuratura zaskarżyła wyrok w całości i domagała się wymierzenia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, zakazu prowadzenia pojazdów na trzy lata oraz zapłaty grzywien.