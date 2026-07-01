O sprawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w komunikacie na swojej stronie internetowej. Jak czytamy, akt powołania nowemu prezesowi wręczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Decyzję o powołaniu Liwiusza Laski na to stanowisko podjął natomiast premier Donald Tusk.

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Laska zastąpi na tym fotelu Zbigniewa Derdziuka, który został odwołany z powodu ciężkiej choroby.

Premier Tusk powołał nowego prezesa ZUS. Liwiusz Laska spotkał się z zarządem

- Dziękuję państwu za tych kilka ostatnich, trudnych miesięcy i za zapewnienie ciągłości funkcjonowania Zakładu. Sprostali państwo temu zadaniu wzorowo. Dziękuję także poprzedniemu prezesowi, Zbigniewowi Derdziukowi, za jego pracę. Wiem, że zadań jest bardzo wiele. Dziękuję wszystkim pracownikom - powiedziała Dziemianowicz-Bąk podczas pierwszego spotkania nowego prezesa z zarządem ZUS.

Minister zaznaczyła, że przed ZUS-em stoją kolejne wyzwania. Chodzi m.in. o wymianę danych pomiędzy PIP, KAS i ZUS.

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- Jestem przekonana, że i z tymi zadaniami poradzą sobie państwo bardzo dobrze. Wszyscy mamy świadomość, jak ważną dla sprawnego działania państwa instytucją jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych - dodała polityczka.

ZUS ma nowego prezesa. Kim jest Liwiusz Laska?

Liwiusz Laska to dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS oraz dyrektor generalny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Biuro Dyrektora Generalnego (BDG), Departament Prawny (DP), Biuro Kontroli i Audytu (BKA), Biuro Obsługi Ministerstwa (BOM) i Departament Informatyki (DI). "Posiada bogate doświadczenie w zakresie prac legislacyjnych oraz obsługi prawnej związków zawodowych" - pisze o Lasce MRPiPS.

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W latach 2016-2018 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przez 12 lat pełnił także funkcję członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Jest ponadto mediatorem w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2020-2023 był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.

Laska ukończył dwa kierunki studiów - prawo oraz stosunki międzynarodowe. Jest doktorem nauk prawnych. Przez wiele lat wykonywał zawód adwokata i tłumacza przysięgłego.