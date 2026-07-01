Od uruchomienia e-recepty w 2020 roku, wykupując kolejne opakowania jednego leku, należało wrócić do tej samej apteki.

Od środy nadeszły wielkie zmiany w tej kwestii. Centrum e-zdrowia uruchomiło możliwość dzielenia e-recept. "Nowa funkcjonalność umożliwi wykupienie kolejnych opakowań leków w dowolnej aptece, a nie tylko tam, gdzie rozpoczęto realizację recepty" - tłumaczy w mediach społecznościowych Ministerstwo Zdrowia.

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Resort dodał, że wprowadzone zmiany oznaczają większa elastyczność i łatwiejszy dostęp do potrzebnych leków. Możliwość dzielenia e-recept nie jest jednak dostępna w każdej aptece.

Aby ułatwić pacjentom adaptację do nowych przepisów w pierwszych tygodniach, Ministerstwo Zdrowia udostępniło na swojej stronie internetowej specjalną aplikację z mapą oraz listą aptek, które już realizują dzielone recepty. Warto również pytać o tę możliwość bezpośrednio u farmaceutów.

Przystąpienie do programu jest dla aptek dobrowolne. Deklaracje od placówek przyjmuje Centrum e-zdrowia.

Wielkie zmiany dla pacjentów, ale tylko w części aptek. Minister tłumaczy

Jak wyjaśniła wiceszefowa MZ Katarzyna Kacperczyk na środowym spotkaniu z dziennikarzami, od środy, jeśli lekarz przepisał kilka opakowań danego leku, pierwsze z nich możemy kupić w jednej aptece, a kolejne dokupować stopniowo - albo w tej samej placówce, albo w każdej innej, która dołączyła już do programu.

Kacperczyk powiedziała, że już w pierwszym dniu zainteresowanie nowym narzędziem jest ogromne. - Mechanizm wdraża już praktycznie 7200 aptek. Oznacza to, że ponad 60 proc. placówek w Polsce oferuje możliwość dzielenia recept - przekazała minister.

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Część punktów potrzebuje jeszcze kilku dni lub tygodni na dostosowanie swoich systemów teleinformatycznych, dlatego liczymy na wyrozumiałość pacjentów - sprecyzowała Kacperczyk.