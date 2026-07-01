Ważą się losy Ukrainy. Źródła dyplomatyczne o blokadzie jednego państwa

W dniach 7-8 lipca odbędzie się szczyt NATO w Ankarze. Jak opisuje "Frankfurter Allgemeine Zeitung", członkowie Sojuszu wciąż nie porozumieli się w sprawie długoterminowych zobowiązań i pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Co prawda, we wtorek ambasadorowie przy NATO w Brukseli zobowiązali się do zapewnienia pakietu wsparcia o wartości 70 miliardów euro. Jednak według źródeł dyplomatycznych "FAZ" nadal istnieje spór wokół drugiej części dokumentu.

Pomoc wojskowa dla Ukrainy. Protestują Włochy

Otóż deklaracja zakłada wsparcie w 2026 roku oraz jego kontynuację w roku następnym. Do pomocy w 2027 zastrzeżenia zgłosiły Włochy - wskazuje "FAZ". Temat ma być ponownie omówiony podczas czwartkowego spotkania ambasadorów NATO.

Redakcja zaznacza, że kwota 70 mld euro rocznie nie wynika z potrzeb militarnych, ale opiera się na prostym rachunku. Mianowicie obejmuje 30 miliardów z pożyczki Unii Europejskiej. Pozostała część kwoty to zobowiązania podjęte na szczycie w Waszyngtonie w 2024 roku.

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Między 2024 i 2025 roku sojusznicy udzielili Ukrainie pomocy wojskowej o wartości 50 miliardów euro. 40 proc. tej kwoty pochodziło z USA. Natomiast później Donald Trump podjął decyzję o wstrzymaniu środków i cała odpowiedzialność za dalsze finansowanie przeszła na Europę i Kanadę.

Pomoc z procentu PKB. Nowa propozycja dzieli NATO

Na stole jest też propozycja Estonii, by na wsparcie Ukrainy sojusznicy przekazywali 0,25 proc. swojego PKB. Bez pomocy USA kwota wyniosłaby około 60 miliardów euro rocznie.

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"FAZ" zaznacza jednak, że propozycja spotkała się z oporem we Francji, Włoszech i Hiszpanii, które wskazały, że już teraz wnoszą proporcjonalny wkład do pożyczki dla Ukrainy.