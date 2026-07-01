Ukraina przyjęła ustawę o Panteonie Narodowym. Może znaleźć się w nim Bandera

Projekt ustawy do parlamentu skierował prezydent Wołodymyr Zełenski. Dokument zakłada utworzenie miejsca pamięci poświęconego osobom, które walczyły o niepodległość Ukrainy oraz odegrały szczególną rolę w historii państwa.

Jeszcze przed głosowaniem jeden z autorów projektu, deputowany proprezydenckiej frakcji Sługa Narodu Mykyta Poturajew, nie wykluczył, że w przyszłości w Panteonie może zostać uhonorowany Stepan Bandera. Zaznaczył jednak, że ostateczną decyzję w tej sprawie będzie podejmować specjalna komisja rządowa, a lista nazwisk nie została jeszcze opracowana.

Panteon Narodowy Ukrainy. Kto będzie mógł zostać uhonorowany?

Zgodnie z ustawą w Panteonie będzie można uhonorować m.in. osoby pełniące funkcje głów państwa w historycznych organizmach państwowych Ukrainy, prezydentów Ukrainy, a także naczelnych dowódców formacji wojskowych walczących o niepodległość kraju.

Projekt przewiduje również możliwość uhonorowania naczelnych dowódców Sił Zbrojnych Ukrainy z okresu wojny o niepodległość oraz osób, które wniosły istotny wkład w odbudowę państwa, rozwój wojska, kultury, nauki, sportu czy społeczeństwa obywatelskiego.

Wśród potencjalnie honorowanych mogą znaleźć się także laureaci Nagrody Nobla oraz wybitni naukowcy i przedstawiciele kultury związani z Ukrainą.

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Ustawa o Panteonie Narodowym a relacje Polski i Ukrainy

Projekt ustawy został złożony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego po jego głośnym wystąpieniu z okazji Dnia Konstytucji Ukrainy.

- Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować - oświadczył wówczas ukraiński przywódca.

Wypowiedź ta padła po decyzji Zełenskiego o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" imienia "Bohaterów UPA".

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Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce i doprowadziła do poważnego kryzysu dyplomatycznego. Prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego, a ukraiński przywódca odesłał odznaczenie do Warszawy.

Następnie z polskich odznaczeń zrezygnowali również byli prezydenci Ukrainy oraz część przedstawicieli ukraińskich władz.