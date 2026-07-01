Trump zarobił ponad miliard dolarów na kryptowalutach. Biały Dom zaprzecza kontrowersjom
Donald Trump zarobił w ubiegłym roku ponad miliard dolarów z inwestycji w kryptowaluty - wynika z oświadczenia finansowego. Amerykańskie media zwracają uwagę na kontrowersje wokół giełdy, która pozwoliła wzbogacić się prezydentowi USA. "Nie ma w tym konfliktu interesów" - przekonuje Biały Dom.
We wtorek opublikowano oświadczenie finansowe, w którym znalazła się wzmianka o przychodach Donalda Trumpa. Jak podaje CBS News, prezydent USA w ubiegłym roku zarobił 635 milionów dolarów z tantiem od firmy emitującej tokeny kryptowaluty $TRUMP. Token ten został przez Trumpa wprowadzony na rynek trzy dni przed objęciem urzędu.
Trump zgłosił również ponad 500 milionów dolarów przychodów ze sprzedaży tokenów przez World Liberty Financial - firmę wspieraną przez prezydenta USA i jego rodzinę - oraz około 65 milionów dolarów ze sprzedaży akcji firmy kontrolującej World Liberty Financial. "Notowane jest również około 196 milionów dolarów ze sprzedaży akcji Stablecoin Holdco LLC" - podało CBS News.
Trump zarobił na kryptowalurach. Kontrowersyjne inwestycje
World Liberty Financial, kryptowalutowa firma współzałożona przez Donalda Trumpa, jego synów oraz synów specjalnego dyplomaty USA Steve'a Witkoffa, stała się jednym z głównych źródeł przychodów prezydenta. Spółka emituje stablecoina USD1 i sprzedaje tokeny $WLF, z których czerpie 75 proc. przychodów netto.
W ubiegłym roku przedsiębiorstwo znalazło się w centrum kontrowersji po wykorzystaniu USD1 do wielomiliardowej inwestycji funduszu z Abu Zabi w giełdę kryptowalut Binance. Krytycy wskazywali na możliwy konflikt interesów, zwłaszcza że współzałożyciel Binance Changpeng Zhao otrzymał od Trumpa ułaskawienie.
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Trump i Biały Dom zaprzeczają jakimkolwiek nieprawidłowościom. "Nie ma konfliktów interesów" - odpowiedziała rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly na pytania dziennikarzy.
Dochodowa marka osobista Donalda Trumpa
Według ujawnionych danych zarobki Trumpa z kryptowalut przewyższyły wpływy z jego najbardziej znanych nieruchomości i klubów golfowych.
Jednocześnie w oświadczeniu wskazano, że prezydent USA czerpie z wielu przedsięwzięć związanych z jego marką. Obejmują one m.in. 4,7 mln dolarów ze sprzedaży zegarków Trump, a także wpływy z butów, perfum, gitar, restauracji oraz książek.
Trump ujawnił również wielomilionowe ugody z firmami medialnymi i technologicznymi, m.in. z ABC, CBS, Meta, YouTube i X. Z kolei Melania Trump wykazała ponad 10,7 mln dolarów z umowy licencyjnej dotyczącej filmu o niej, ok. 6 mln dolarów ze sprzedaży NFT i kolekcjonerskich przedmiotów oraz dochody z pamiętników.Czytaj więcej