Trump zarobił ponad miliard dolarów na kryptowalutach. Biały Dom zaprzecza kontrowersjom

We wtorek opublikowano oświadczenie finansowe, w którym znalazła się wzmianka o przychodach Donalda Trumpa. Jak podaje CBS News, prezydent USA w ubiegłym roku zarobił 635 milionów dolarów z tantiem od firmy emitującej tokeny kryptowaluty $TRUMP. Token ten został przez Trumpa wprowadzony na rynek trzy dni przed objęciem urzędu.

Trump zgłosił również ponad 500 milionów dolarów przychodów ze sprzedaży tokenów przez World Liberty Financial - firmę wspieraną przez prezydenta USA i jego rodzinę - oraz około 65 milionów dolarów ze sprzedaży akcji firmy kontrolującej World Liberty Financial. "Notowane jest również około 196 milionów dolarów ze sprzedaży akcji Stablecoin Holdco LLC" - podało CBS News.

Trump zarobił na kryptowalurach. Kontrowersyjne inwestycje

World Liberty Financial, kryptowalutowa firma współzałożona przez Donalda Trumpa, jego synów oraz synów specjalnego dyplomaty USA Steve'a Witkoffa, stała się jednym z głównych źródeł przychodów prezydenta. Spółka emituje stablecoina USD1 i sprzedaje tokeny $WLF, z których czerpie 75 proc. przychodów netto.

W ubiegłym roku przedsiębiorstwo znalazło się w centrum kontrowersji po wykorzystaniu USD1 do wielomiliardowej inwestycji funduszu z Abu Zabi w giełdę kryptowalut Binance. Krytycy wskazywali na możliwy konflikt interesów, zwłaszcza że współzałożyciel Binance Changpeng Zhao otrzymał od Trumpa ułaskawienie.

ZOBACZ: Biały Dom interweniuje w sprawie cen paliw. Trump: Muszą obniżyć ceny

Trump i Biały Dom zaprzeczają jakimkolwiek nieprawidłowościom. "Nie ma konfliktów interesów" - odpowiedziała rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly na pytania dziennikarzy.

Dochodowa marka osobista Donalda Trumpa

Według ujawnionych danych zarobki Trumpa z kryptowalut przewyższyły wpływy z jego najbardziej znanych nieruchomości i klubów golfowych.

Jednocześnie w oświadczeniu wskazano, że prezydent USA czerpie z wielu przedsięwzięć związanych z jego marką. Obejmują one m.in. 4,7 mln dolarów ze sprzedaży zegarków Trump, a także wpływy z butów, perfum, gitar, restauracji oraz książek.

Trump ujawnił również wielomilionowe ugody z firmami medialnymi i technologicznymi, m.in. z ABC, CBS, Meta, YouTube i X. Z kolei Melania Trump wykazała ponad 10,7 mln dolarów z umowy licencyjnej dotyczącej filmu o niej, ok. 6 mln dolarów ze sprzedaży NFT i kolekcjonerskich przedmiotów oraz dochody z pamiętników.