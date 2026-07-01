"Po przeprowadzeniu zaawansowanych działań reanimacyjnych potwierdzono śmierć 44-letniego mężczyzny i 19-letniej kobiety w wyniku uduszenia" - poinformował urząd ds. zdrowia w mediach społecznościowych. W kolejnych godzinach media zaczęły informować o trzeciej ofierze, 48-letniej kobiecie.

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Clara Brugada, burmistrz miasta Meksyk złożyła rodzinom ofiar kondolencje. Zaapelowała także, by "zawsze świętować z odpowiedzialnością, troską oraz empatią". Według władz miasta w świętowaniu wzięło udział ok. miliona osób.

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By mieszkańcy stolicy mogli obejrzeć mecz z Ekwadorem, w całym mieście władze ustawiły ok. 60 telebimów. Meksykanie zapewnili sobie awans do dalszej fazy turnieju wygrywając 2:0. Meksykanie czekali na zwycięstwo w fazie pucharowej od ponad 40 lat, ostatni raz ta sztuka udała im się podczas mundialu w 1986 roku.

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Celebracje przed, w trakcie i po meczu odbyły się również w pobliżu dwóch pozostałych meksykańskich stadionów, gdzie rozgrywane są spotkania mundialu: w Guadalajarze i Monterrey, a także w innych miastach w całym kraju.

bp/ag / polsatnews.pl / PAP