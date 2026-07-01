Tragedia nad Jeziorem Zamkowym. Nie żyje 11-letnia dziewczynka

Polska

Nie żyje 11-letnia dziewczynka, która we wtorek została wyciągnięta z Jeziora Zamkowego w Wąbrzeźnie. Dziecko trafiło do szpitala po długiej akcji ratunkowej, podczas której początkowo udało się przywrócić jej czynności życiowe. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii.

Czerwona łódź ratownicza na przyczepie przy brzegu jeziora, obok stoi czerwony pojazd straży pożarnej.
WOPR Toruń
Mimo heroicznej walki personelu medycznego 11-latka zmarła

- Niestety, we wtorek przed północą ze szpitala w Toruniu dotarła informacja, że mimo heroicznej walki personelu medycznego dziewczynka zmarła - powiedział w rozmowie z Polsat News podkom. Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie.

Tragedia nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie

Jak przekazał policjant, na obecnym etapie śledczy ustalili, że 11-latka przebywała na plaży wraz z 13-letnią koleżanką. - Na chwilę obecną mamy tylko wiedzę, że dziewczynki przebywały na plaży. 11-latka była z 13-latką i to ona zaalarmowała służby, kiedy zorientowała się, że koleżanka zniknęła w wodzie - poinformował podkom. Świerczyński.

 

Dodał, że policjanci prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie. - Na ten moment, ze względu na stan psychiczny bliskich, nie zostali oni jeszcze przesłuchani w sprawie - przekazał.

 

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Akcja ratunkowa trwała kilka godzin

Zgłoszenie o prawdopodobnym utonięciu wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy we wtorek o godz. 18:05. Do akcji skierowano ratowników WOPR, strażaków Państwowej Straży Pożarnej i OSP, zespoły ratownictwa medycznego, policję oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Dziewczynkę zlokalizowała Grupa Sonarowa Lipnowskiego WOPR. Z wody wydobył ją nurek z JRG 1 Włocławek ze Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej. Ratownicy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, po której udało się przywrócić czynności życiowe dziecka. Następnie 11-latka została przetransportowana do szpitala w Toruniu gdzie kilka godzin później zmarła. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonej plaży nad Jeziorem Zamkowym.

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Karol Płatek / polsatnews.pl
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