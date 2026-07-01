- Niestety, we wtorek przed północą ze szpitala w Toruniu dotarła informacja, że mimo heroicznej walki personelu medycznego dziewczynka zmarła - powiedział w rozmowie z Polsat News podkom. Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie.

Tragedia nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie

Jak przekazał policjant, na obecnym etapie śledczy ustalili, że 11-latka przebywała na plaży wraz z 13-letnią koleżanką. - Na chwilę obecną mamy tylko wiedzę, że dziewczynki przebywały na plaży. 11-latka była z 13-latką i to ona zaalarmowała służby, kiedy zorientowała się, że koleżanka zniknęła w wodzie - poinformował podkom. Świerczyński.

Dodał, że policjanci prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie. - Na ten moment, ze względu na stan psychiczny bliskich, nie zostali oni jeszcze przesłuchani w sprawie - przekazał.

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Akcja ratunkowa trwała kilka godzin

Zgłoszenie o prawdopodobnym utonięciu wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy we wtorek o godz. 18:05. Do akcji skierowano ratowników WOPR, strażaków Państwowej Straży Pożarnej i OSP, zespoły ratownictwa medycznego, policję oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dziewczynkę zlokalizowała Grupa Sonarowa Lipnowskiego WOPR. Z wody wydobył ją nurek z JRG 1 Włocławek ze Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej. Ratownicy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, po której udało się przywrócić czynności życiowe dziecka. Następnie 11-latka została przetransportowana do szpitala w Toruniu gdzie kilka godzin później zmarła. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonej plaży nad Jeziorem Zamkowym.