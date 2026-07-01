Tragiczny finał prac polowych. Ciągnik przygniótł 14-latkę

Polska

14-letnia dziewczynka zginęła w wypadku, do którego doszło podczas prac polowych w miejscowości Kików w woj. świętokrzyskim - potwierdził polsatnews.pl  st. kpt. Mateusz Głowniak z Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju. Nastolatka została przygnieciona przez ciągnik rolniczy. Mimo reanimacji jej życia nie udało się uratować.

zdj. ilustracyjne/Pixabay
Ciągnik rolniczy; zdj. ilustracyjne

St. kpt. Mateusz Głowniak z Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju przekazał polsatnews.pl, że dziewczynka została wyciągnięta spod maszyny jeszcze zanim na miejscu pojawili się strażacy. 

 

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Wcześniej w wyniku tragicznego wypadku 14-latka została przygnieciona przez ciągnik rolniczy. Zgodnie z informacjami portalu "Echo Dnia", dziewczynka była na polu wraz z 52-letnim ojcem oraz 16-letnim bratem. Strażak nie był w stanie potwierdzić tych doniesień.

Tragedia na polu w woj. świętokrzyskim. Dziewczynkę przygniótł ciągnik

Po przyjeździe służb rozpoczęła się dramatyczna walka o życie nastolatki. Przeprowadzona została resuscytacja krążeniowo-oddechowa, na miejscu lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Niestety lekarz stwierdził zgon - relacjonował st. kpt. Głowniak.

 

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Na miejscu nadal pracują służby. Strażacy pomagają zabezpieczać miejsce zdarzenia. Do Kikowa przybył także prokurator, pod nadzorem którego wyjaśniane będą dokładne okoliczności tragedii. 

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Alicja Krause / polsatnews.pl
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