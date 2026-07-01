Bractwo informuje, że święcenia miały miejsce w międzynarodowym seminarium św. Piusa X w szwajcarskim Écône. Bez mandatu Stolicy Apostolskiej biskupi Bernard Fellay i Alfonso de Galarreta wyświęcili czterech biskupów.

Przed obrzędem sekretarz generalny bractwa odczytał oświadczenie, w którym wskazał powody decyzji. Według bractwa współczesne władze Kościoła katolickiego działają w sposób sprzeczny z tradycją Kościoła. Bractwo uważa, że Kościół pozbawia się autonomiczności od czasu Soboru Watykańskiego II. Twierdzą, że urząd papieża przestaje być duchowym przewodnikiem. Członkowie bractwa uważają też, że od rewolucji francuskiej masoneria uzależnia hierarchów w Watykanie.

Watykan ostrzega przed schizmą i ekskomuniką

Na razie nie ma oficjalnego stanowiska Stolicy Apostolskiej. Natomiast w maju kardynał Víctor Manuel Fernández ostrzegał bractwo przed konsekwencjami.

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Prefekt Dykasterii Nauki Wiary zaznaczył, że święcenia będą "aktem schizmatyckim". Powołał się przy tym na list apostolski Jana Pawła II z 1988 roku. Ojciec Święty wskazał wtedy, że "formalna przynależność do schizmy jest poważną obrazą Boga i pociąga za sobą ekskomunikę ustaloną przez prawo Kościoła".

Nieuregulowany status Bractwa św. Piusa X

Wówczas założyciel bractwa - abp Marcel Lefebvre, udzielił nieprawnie święceń czterem prezbiterom. Status kanoniczny bractwa jest nieuregulowany. W 2009 roku Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z biskupów wyświęconych w 1988 roku. W 2016 Franciszek zgodził się, by wszyscy kapłani stowarzyszenia sprawowali sakrament pokuty i pojednania.

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Tymczasem przełożony generalny Bractwa św. Piusa X ks. Davide Pagliarani ogłosił, że decyzje jego stowarzyszenia to "wyższa konieczność", co w jego ocenie usprawiedliwia działanie bez zgody papieża.