Rakieta nad Ukrainą. Kilkadziesiąt osób rannych, są ofiary śmiertelne

"Dzisiaj w ciągu dnia wróg przeprowadził atak balistyczny na obwód odeski. Niestety, według wstępnych danych dwie osoby zginęły, a 15 zostało rannych, z czego 11 trafiło do szpitala" - przekazał szef regionalnych władz wojskowych Ołeh Kiper.

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Według danych administracji obwodowej doszło do zniszczeń na terenie jednego z zakładów; wybuchł tam pożar, który został już ugaszony.

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"Niestety potwierdzono śmierć dwóch osób w rejonie nowobawarskim. Jedną z nich był 15-letni chłopiec" - poinformował mer Charkowa Ihor Terechow o wyniku rosyjskich ostrzałów miasta.

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Szef władz obwodowych w Charkowie Ołeh Syniehubow powiadomił, że rannych zostało 13 osób, w tym dwoje dzieci. "W mieście uszkodzono co najmniej cztery domy prywatne, wybuchł pożar, a w budynku administracyjnym wybite zostały okna" - przekazał.

bp / polsatnews.pl