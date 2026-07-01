Pożar bloku w Świnoujściu. W akcji kilkanaście zastępów strażaków

Polska

Ponad 70 mieszkańców zostało ewakuowanych po nocnym pożarze bloku przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Ogień objął poddasze czteropiętrowego budynku. Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że nikt nie został poszkodowany.

Fragment czerwonego wozu strażackiego po lewej stronie i widok płonącego dachu budynku z prawej.
Grupa Świnoujście Info/Facebook OSP
Pożar budynku mieszkalnego w Świnoujściu

Pożar wybuchł około godz. 1:30 w budynku przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki, w centrum miasta. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej, które prowadziły akcję gaśniczą i ewakuację mieszkańców.

 

- Ewakuowano 70 osób, w tym dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Brak osób poszkodowanych - przekazała mł. bryg. Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Pożar bloku w Świnoujściu. Na miejscu 15 zastępów straży pożarnej

Jak poinformowała oficer PSP, w działaniach uczestniczyło 39 strażaków. Na miejsce skierowano 15 zastępów z powiatów świnoujskiego i kamieńskiego.

 

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Strażacy prowadzili działania na powierzchni około 900 metrów kwadratowych budynku. W środę rano sytuacja była już opanowana. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wybuchu ognia. Okoliczności pożaru będą wyjaśniane.

 

Do działań włączyły się również służby miejskie. Władze Świnoujścia powołały sztab kryzysowy, a dla ewakuowanych mieszkańców podstawiono autobus, w którym mogli schronić się przed chłodem i oczekiwać na dalsze decyzje służb. Miasto zapowiedziało także pomoc dla osób, które nie będą mogły wrócić do swoich mieszkań.

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Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP
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