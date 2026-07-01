Paramilitarne bojówki na polskich ulicach. Piotr Kowal ostrzega w Sejmie

Polska

Poseł Lewicy Piotr Kowal skrytykował działalność samozwańczych grup, które w ostatnich tygodniach pojawiały się na ulicach polskich miast i przy granicy, zaczepiając oraz legitymując osoby wyglądające na cudzoziemców. Podczas wystąpienia w Sejmie polityk zaapelował o zdecydowaną reakcję państwa i zmiany w przepisach.

Mężczyzna w ciemnym garniturze i z krawatem stoi za mównicą, gestykulując prawą ręką.
PAP/Paweł Supernak
Piotr Kowal o paramilitarnych bojówkach na ulicach polskich miast

- To jest hańba dla państwa, dla naszych bohaterów i naszej historii, że po polskich ulicach chodzą brunatne bojówki, które legitymują ludzi, zatrzymują samochody i udają polskie służby - powiedział Piotr Kowal. 

 

Poseł przekonywał, że podobne incydenty odnotowywano m.in. w Warszawie, Lublinie oraz przy polskich granicach. Ostrzegł, że brak reakcji państwa może doprowadzić do eskalacji podobnych działań.

Poseł Lewicy o samozwańczych patrolach

- Jeśli państwo dzisiaj nie zareaguje na takie działania, to jutro będziemy mieć sytuację, że będą decydować, kto jest Polakiem, a kto nim nie jest - mówił polityk. 

 

Poseł zaapelował także o wzmocnienie uprawnień służb oraz zmiany w prawie, które pozwolą skuteczniej reagować na przypadki podszywania się pod funkcjonariuszy państwowych.

 

W dalszej części wystąpienia obarczył Prawo i Sprawiedliwość polityczną odpowiedzialnością za działalność takich grup. Zarzucił partii "hodowanie brunatnego potwora" i zwrócił się bezpośrednio do prezesa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

 

- Pan ponosi szczególną odpowiedzialność, bo jeżeli dojdzie do rękoczynu, jeżeli ktoś straci życie z rąk tych grup, to pan będziesz odpowiedzialny - powiedział.

 

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Polsat News ustalił powiązania jednej z grup

Jak ustalił Polsat News, jedna z grup działających na Dworcu Centralnym w Warszawie jest powiązana z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. Jej członkowie, ubrani w paramilitarną odzież przypominającą mundury państwowych służb, zaczepiali podróżnych i próbowali legitymować osoby wyglądające na cudzoziemców.

 

20 czerwca policja poinformowała o przeszukaniach przeprowadzonych w kilku lokalizacjach w kraju w związku z rozpowszechnianiem niezweryfikowanych lub nieprawdziwych informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Zabezpieczono sprzęt teleinformatyczny, który ma zostać poddany analizie przez biegłych.

 

Do sprawy odniósł się również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zapewnił, że każda próba podszywania się pod funkcjonariuszy państwa spotka się ze zdecydowaną reakcją służb.

 

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Karol Płatek / ag / polsatnews.pl
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