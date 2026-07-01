Poseł Lewicy o samozwańczych patrolach

- Jeśli państwo dzisiaj nie zareaguje na takie działania, to jutro będziemy mieć sytuację, że będą decydować, kto jest Polakiem, a kto nim nie jest - mówił polityk.

Poseł zaapelował także o wzmocnienie uprawnień służb oraz zmiany w prawie, które pozwolą skuteczniej reagować na przypadki podszywania się pod funkcjonariuszy państwowych.

W dalszej części wystąpienia obarczył Prawo i Sprawiedliwość polityczną odpowiedzialnością za działalność takich grup. Zarzucił partii "hodowanie brunatnego potwora" i zwrócił się bezpośrednio do prezesa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

- Pan ponosi szczególną odpowiedzialność, bo jeżeli dojdzie do rękoczynu, jeżeli ktoś straci życie z rąk tych grup, to pan będziesz odpowiedzialny - powiedział.

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Polsat News ustalił powiązania jednej z grup

Jak ustalił Polsat News, jedna z grup działających na Dworcu Centralnym w Warszawie jest powiązana z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. Jej członkowie, ubrani w paramilitarną odzież przypominającą mundury państwowych służb, zaczepiali podróżnych i próbowali legitymować osoby wyglądające na cudzoziemców.

20 czerwca policja poinformowała o przeszukaniach przeprowadzonych w kilku lokalizacjach w kraju w związku z rozpowszechnianiem niezweryfikowanych lub nieprawdziwych informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Zabezpieczono sprzęt teleinformatyczny, który ma zostać poddany analizie przez biegłych.

Do sprawy odniósł się również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zapewnił, że każda próba podszywania się pod funkcjonariuszy państwa spotka się ze zdecydowaną reakcją służb.