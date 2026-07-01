Paramilitarne bojówki na polskich ulicach. Piotr Kowal ostrzega w Sejmie
Polska
Poseł Lewicy Piotr Kowal skrytykował działalność samozwańczych grup, które w ostatnich tygodniach pojawiały się na ulicach polskich miast i przy granicy, zaczepiając oraz legitymując osoby wyglądające na cudzoziemców. Podczas wystąpienia w Sejmie polityk zaapelował o zdecydowaną reakcję państwa i zmiany w przepisach.
Piotr Kowal o paramilitarnych bojówkach na ulicach polskich miast
- To jest hańba dla państwa, dla naszych bohaterów i naszej historii, że po polskich ulicach chodzą brunatne bojówki, które legitymują ludzi, zatrzymują samochody i udają polskie służby - powiedział Piotr Kowal.
Poseł przekonywał, że podobne incydenty odnotowywano m.in. w Warszawie, Lublinie oraz przy polskich granicach. Ostrzegł, że brak reakcji państwa może doprowadzić do eskalacji podobnych działań.
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