Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, Karol Nawrocki spotkał się z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce. Z Antonio Guido Filipazzi rozmawiał on m.in. o dwustronnych relacjach Polski z Watykanem.

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Na tapet wzięto także przypadające na przyszły rok obchody 50. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, które zostały zainaugurowane we wtorek w Ogrodach Watykańskich poprzez odsłonięcie dedykowanej mozaiki.

Leon XIV odwiedzi Polskę? Karol Nawrocki rozmawiał z przedstawicielem Watykanu

Poruszony został również wątek planowanej na 2028 rok wizyty apostolskiej papieża Leona XIV w Polsce. Jeszcze w maju temat ten został podjęty przez Donalda Tuska, który po zakończeniu swojej pierwszej audiencji u Ojca Świętego potwierdził, że zaprosił go do Polski, a ten to zaproszenie przyjął.

- Oczywiście potwierdziłem serdeczne zaproszenie nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu, serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski i cieszę się, że przyjął je z radością, chociaż data jeszcze jest do ustalenia i nie będzie to jutro, ale obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy, niezależnie od tego co się będzie działo. Bardzo cieszymy się na spotkanie w Polsce - powiedział szef rządu.

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Tusk zapowiedział wtedy, że Leon XIV na pewno nie odwiedzi naszego kraju w 2026 roku. - Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład 2027 rok w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się (wizyty) w roku 2028 - przekazał.

W maju 2025 roku obradujące w Kaplicy Sykstyńskiej konklawe wybrało 267. biskupa Rzymu. Został nim kard. Robert Prevost. Kilka miesięcy później Leon XIV wyruszył w swoją pierwszą podróż zagraniczną. Odwiedził wówczas Turcję, a następnie Liban. Od tego czasu Ojciec Święty pojawił się także w kilku innych krajach, w tym m.in. w Monako, Algierii, Angoli, Kamerunie czy Hiszpanii.