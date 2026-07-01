Nie ładuj tak telefonu. Ten błąd może skończyć się pożarem

W serwisie internetowym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego można znaleźć informację, że urządzenia elektryczne są przyczyną około 9 tys. pożarów rocznie. Również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie ostrzega, że jedną z najczęstszych przyczyn wybuchu pożaru jest nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznej.

Jak ma się do tego telefon? Szczególnym problemem może się okazać sama ładowarka, jej producent oraz stan. Awaria smartfona to tylko wierzchołek góry lodowej. Zniszczony kabel może doprowadzić do porażenia, a w niektórych przypadkach również do podpalenia domu czy mieszkania. Poza tym warto zwrócić też uwagę na swoje codzienne nawyki.

Zniszczony kabel należy wymienić

Ignorowanie stanu technicznego kabli jest powszechne i bardzo niebezpieczne. Przetarta izolacja, odsłonięte miedziane przewody czy wygięta wtyczka to częsty widok. Ale skoro ładuje, to po co wymieniać?

Prawda jest taka, że uszkodzony przewód drastycznie zwiększa ryzyko przeskoczenia iskry. A w połączeniu z kurzem zbierającym się za szafką czy łóżkiem, taka iskra może w ułamku sekundy wzniecić ogień.

Oszczędność może słono kosztować

Wydaje się, że smartfon można naładować każdą ładowarką, ale w rzeczywistości nie zawsze jest to dobry pomysł. Tanie zamienniki z bazarów czy z internetowych serwisów bywają ryzykowne, a przyczyną są komponenty użyte do budowy kostki.

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Oryginalne produkty mają wbudowane systemy zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz czujniki odcinające dopływ prądu w momencie, gdy bateria telefonu jest pełna lub zaczyna się niebezpiecznie nagrzewać.

W tanich produktach "no-name" takich zabezpieczeń często brakuje albo są gorszej jakości. Sprzęt powstaje masowo i bez rygorystycznej kontroli. Warto korzystać wyłącznie z ładowarek przeznaczonych do danego urządzenia.

Smartfon zamknięty w pułapce termicznej

Telefon podłączony do ładowania tuż przed snem często ląduje na materacu, w pobliżu poduszki albo kołdry. Budzik jest pod ręką, gdyby ktoś dzwonił, też jest blisko. Tylko że takie zachowanie jest kolejnym grzechem użytkowników smartfonów, który może się źle skończyć.

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Współczesne telefony są zasilane bateriami litowo-jonowymi, które podczas ładowania naturalnie wydzielają duże ilości ciepła. Fizyka w tym wypadku nie wybacza - aby urządzenie mogło działać, ciepło musi być odprowadzane do otoczenia. A przykrycie smartfona kołdrą lub poduszką sprawia, że kumuluje się ono w pułapce, bo powietrze nie wymienia się w takim miejscu.

W skrajnym przypadku bateria puchnie, a jej ogniwa mogą się zapalić, osiągając temperaturę nawet 1000 stopni Celsjusza. Takie pożary są wyjątkowo trudne do ugaszenia, bo bateria wytwarza własny utleniacz. W otoczeniu pościeli ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie.

- Utrzymuj urządzenie w chłodzie podczas ładowania. Nie ładuj go pod poduszką ani w bezpośrednim świetle słonecznym - zaleca Kent Griffith z Wydziału Inżynierii i Technologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, cytowany przez portal TechRadar.

Jak ładować telefon bezpiecznie? Bezpieczne zasady

Aby zminimalizować ryzyko pożaru, warto wdrożyć kilka zmian do swojej codzienności. Te nawyki nie są trudne do zapamiętania, a z pewnością poprawią bezpieczeństwo w domu czy mieszkaniu:

ładowanie na twardych powierzchniach - nie powinno się kłaść ładującego się telefonu na łóżku, w pościeli czy w pobliżu delikatnych, miękkich materiałów

kupowanie oryginalnych akcesoriów - warto unikać tanich podróbek. Oryginalne akcesoria są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia, które zwiększają bezpieczeństwo użytkowników smartfonów

wymiana zniszczonych kabli - ładują? To nic. Jeżeli kable są zepsute, trzeba bezwzględnie je wymienić.

red. / polsatnews.pl