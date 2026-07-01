Napięcia na linii Warszawa-Kijów. Polscy europosłowie przedstawili żądania

Polska

Polscy europosłowie z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz Europejskiej Partii Ludowej zabiegają o to, aby w rezolucji na temat postępów procesu akcesyjnego Ukrainy znalazła się krytyka decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącej nadania jednostce wojskowej imienia UPA. Obie strony przedstawiły szczegółowe żądania.

Zbliżenie na twarz Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, ubranego w czarną koszulę i płaszcz.
AP/Pool Reuters/Isabel Infantes
Polscy europosłowie chcą krytyki decyzji prezydenta Zełenskiego

Debata w tej sprawie w Parlamencie Europejskim odbędzie się 7 lipca. Na posiedzeniu w przyszłym tygodniu izba przeprowadzi doroczną ocenę postępów na drodze do UE dwóch państw kandydujących: Ukrainy i Mołdawii. Na wtorek zaplanowano debatę w tej sprawie, a w środę europosłowie przyjmą rezolucję.

 

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Polscy europarlamentarzyści zabiegają o to, by w rezolucji znalazło się odniesienie do decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącej nadania jednostce wojskowej imienia UPA. Jak ustaliła PAP, poprawki w tej sprawie zgłosiła zarówno Europejska Partia Ludowa (EPL), do której należą KO i PSL, jak i grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), w której jest PiS.

Kontrowersyjna decyzja Zełenskiego. Polscy europosłowie przedstawili żądania

EPL, największa frakcja w europarlamencie, zaproponowała poprawkę, w której Parlament Europejski ubolewa nad "niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją działań" ze strony prezydenta Zełenskiego w związku z nadaniem przez niego elitarnej jednostce wojskowej Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). W reakcji Karol Nawrocki zadecydowało o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.

 

Zgodnie z poprawką forsowaną przez EPL europarlament miałby wyrazić żal z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z ofiarami UPA liczonymi w wielu dziesiątkach tysięcy, "zwłaszcza w świetle niezłomnego poparcia Polski dla walki Ukrainy z rosyjską agresją".

 

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Tekst poprawki głosi też, że niedawna decyzja Zełenskiego podważa stosunki dobrosąsiedzkie i wcześniejsze wysiłki na rzecz rozwiązania bolesnych aspektów wynikających z historii; jest również niezgodna z wartościami europejskimi. Europarlament miałby wezwać do deeskalacji oraz wznowienia wysiłków na rzecz pojednania.

Polscy europosłowie chcą, by PE skrytykował Zełenskiego

Odniesienie do zbrodni wołyńskiej znalazło się także w rezolucji przyjętej przez PE w sprawie procesu akcesyjnego Ukrainy w 2025 roku. Poparło ją wówczas 418 europosłów w liczącej 720 miejsc izbie. "Za" głosowali posłowie KO, PiS, Nowej Lewicy i PSL.

 

W zeszłorocznej rezolucji PE przyjął z zadowoleniem "wszelkie działania podejmowane przez Ukrainę i państwa członkowskie UE na rzecz uregulowania nierozwiązanych kwestii historycznych stosunków dwustronnych i regionalnych, na przykład rzezi wołyńskiej, w duchu prawdziwego i szczerego pojednania, z poszanowaniem unijnych wartości, jakimi są godność ludzka i stosunki dobrosąsiedzkie, jak również poprzez krytyczną ocenę wydarzeń historycznych”.

 

Izba zauważyła, że "przy dobrej woli zainteresowanych stron proces pojednania będzie prowadzony w sposób konstruktywny i z cierpliwością, aby osiągnąć wzajemne zrozumienie". Pochwaliła trwające rozmowy między władzami polskimi i ukraińskimi, które doprowadziły do wznowienia ekshumacji szczątków polskich obywateli na terytorium Ukrainy w kwietniu 2025 r.

 

Europosłowie wyrazili też nadzieję, że proces ten będzie kontynuowany, a jego wyraźnym celem będzie zapewnienie ofiarom godnego pochówku i pamięci.

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Alicja Krause / polsatnews.pl / PAP
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