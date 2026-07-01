Policja zidentyfikowała szczątki Stanisława Hornowicza. Mężczyzna urodził się w 1958 roku i po raz ostatni był widziany żywy w 2004 roku. Sprawa dotyczy zatem jego zniknięcia przeszło 20 lat temu, jednak do ujawnienia miejsca jego pochówku doszło dopiero kilka miesięcy temu.

Tajemnicza śmierć mężczyzny. W Olsztynie ujawniono szczątki

Jak wyjaśnia policja, we wrześniu 2025 roku dwie młode osoby przypadkowo natrafiły na ludzkie szczątki, zakopane w okolicy rzeki Łyny w Olsztynie. Prokuratura uznała, że prawdopodobnie doszło do zabójstwa.

"Już wstępne oględziny miejsca i zwłok pozwoliły przypuszczać, że do śmierci tej osoby nie doszło z przyczyn naturalnych, a miejsce zakopania ciała miało pozostać nieodkryte" - opisują funkcjonariusze w komunikacie zamieszczonym przez KWP w Olsztynie na platformie X.

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Na podstawie analiz i wszczętego dochodzenia ustalono tożsamość zmarłego mężczyzny. Profil DNA został porównany z innymi zarejestrowanymi w policyjnej bazie i tak zdołano dotrzeć do członka rodziny Stanisława Hornowicza. Policja udostępniła zdjęcia.

Mroczna tajemnica sprzed lat ujrzała światło dzienne. I to dosłownie.



We wrześniu 2025 roku dwie młode osoby przypadkowo natrafiły na ludzkie szczątki zakopane w ziemi w okolicy Łyny w Olsztynie. O tym odkryciu powiadomieni zostali policjanci i prokuratura.

Już wstępne oględziny… pic.twitter.com/3DuqjkEd7V — KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) July 1, 2026

Policja prosi o pomoc. Zapewnia dyskrecję informatorom

Śledczy z wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie gromadzą wszelkie materiały dotyczące aktywności Stanisława Hornowicza ponad 20 lat temu. W toku postępowania, prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie, próbują ustalić m.in., z kim mężczyzna utrzymywał wtedy kontakt.

"Osoby, które mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc rozwikłać sprawę śmierci Stanisława Hornowicza proszone są o kontakt z policjantem Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie pod numerem telefonu 786 458 805 lub adresem mailowym naczelnik.kryminalny@ol.policja.gov.pl" - przekazała policja. Funkcjonariusze - jak zadeklarowano - mają zapewnić informatorom anonimowość.