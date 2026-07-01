Małgorzata Pępek złożyła wyjaśnienia ws. kolejki w szpitalu. Jest decyzja KO

Polska

Kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej zdecydowało, że nie będzie konsekwencji dla posłanki Małgorzaty Pępek - dowiaduje się Polsat News. Złożyła wyjaśnienia ws. skorzystania ze świadczeń medycznych poza kolejką, które nie potwierdziły doniesień medialnych - przekazał nam przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński.

Małgorzata Pępek w białej, ozdobnej marynarce udziela wywiadu.
Polsat News
Poseł Małgorzata Pępek komentowała zarzuty o pominięcie kolejki w szpitalu w Polsat News

Wyjaśnienia poseł Małgorzaty Pępek dotyczyły oskarżeń o skorzystanie ze świadczenia medycznego w szpitalu w Żywcu, z ominięciem kolejki. Sprawę opisał Portal Zero.

Małgorzata Pępek: Otrzymałam telefon, że zwalnia się termin

- Nikogo nie chciałam urazić. Przyszłam grzecznie na badanie. I tyle - tłumaczyła posłanka w rozmowie z Polsat News. Według portalu Zero Pępek na wizytę czekała trzy tygodnie, choć inni zazwyczaj czekają ok. 1,5 roku. Przyspieszony tryb miała zawdzięczać położnej pracującej na oddziale położnictwa.

 

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- Czekałam, nie pamiętam ile, może nawet więcej niż trzy tygodnie. Zwyczajnie umówiłam się na gastroskopię, ponieważ lekarz rodzinny mi wypisała skierowanie i po prostu chciałam to badanie zrobić. Poprosiłam koleżankę, która pracuje w szpitalu, żebym nie musiała jeździć do tego szpitala i się rejestrować. Poprosiłam ją o rejestrację i ona to zrobiła - relacjonowała posłanka.

 

- Czekałam w kolejce i taki telefon otrzymałam, że zwalnia się termin, że ktoś zrezygnował, zwalnia się termin w sobotę, żebym przyszła na badanie. Przyszłam na badanie, zrobiłam gastroskopię i wszystko było w porządku - mówiła dalej.

Koalicja Obywatelska: Wyjaśnienia nie potwierdziły doniesień medialnych

Po doniesieniach medialnych przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że poseł Pępek został na 1 lipca wezwana na posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej.

 

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- Posłanka złożyła wyjaśnienia. Nie potwierdziły one doniesień medialnych - oświadczył w rozmowie z Polsat News.

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