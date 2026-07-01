Problemy zdrowotne Chwalińskiej zaczęły się już podczas meczu pierwszej rundy turnieju singlowego na kortach Wimbledonu. Ostatecznie Polka zrezygnowała również z udziału w rywalizacji deblowej.

"Jest mi ogromnie przykro, że muszę wycofać się z turnieju deblowego na Wimbledonie. Teraz najważniejszy jest dla mnie pełny powrót do zdrowia. Wspólnie z moim zespołem robię wszystko, aby jak najszybciej wrócić na kort. Dziękuję Wam za wsparcie - do zobaczenia wkrótce" - napisała tenisistka na Instagramie.

Kontuzja Mai Chwalińskiej na Wimbledonie

W poniedziałek Chwalińska odpadła już w pierwszej rundzie turnieju singlowego. Przegrała z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii 6:2, 5:7, 2:6.

Do urazu doszło w drugim secie spotkania. Polka prowadziła już 5:2 i miała piłkę meczową przy serwisie rywalki. W trakcie jednej z wymian poślizgnęła się podczas biegu do piłki, co wpłynęło na dalszy przebieg meczu.

ZOBACZ: Maja Chwalińska poza Wimbledonem. Kontuzja przy piłce meczowej

Kontuzja Mai Chwalińskiej przyszła w najgorszym możliwym momencie. Ostatnie tygodnie były dla Polki przełomowe. Tenisistka zachwyciła podczas Roland Garros, gdzie - rozpoczynając rywalizację od kwalifikacji - dotarła aż do finału tego wielkoszlemowego turnieju.

Finał w Paryżu był gigantycznym sukcesem Chwalińskiej. Polka zaczynała zmagania jako 114. zawodniczka świata, a po najnowszej aktualizacji zestawienia znalazła się na 21. miejscu.



Chwalińska za dotarcie do finału Roland Garros zarobiła 1,4 mln euro, czyli około 5,9 mln zł. Sukces w Paryżu zapewnił jej także "dziką kartę" do głównej drabinki Wimbledonu.