Maja Chwalińska wydała oświadczenie. "Jest mi ogromnie przykro"
Maja Chwalińska wycofała się z rywalizacji deblowej na Wimbledonie. Polska tenisistka poinformowała o swojej decyzji w mediach społecznościowych. W krótkim oświadczeniu przekazała, że teraz najważniejszy jest dla niej powrót do zdrowia.
Problemy zdrowotne Chwalińskiej zaczęły się już podczas meczu pierwszej rundy turnieju singlowego na kortach Wimbledonu. Ostatecznie Polka zrezygnowała również z udziału w rywalizacji deblowej.
"Jest mi ogromnie przykro, że muszę wycofać się z turnieju deblowego na Wimbledonie. Teraz najważniejszy jest dla mnie pełny powrót do zdrowia. Wspólnie z moim zespołem robię wszystko, aby jak najszybciej wrócić na kort. Dziękuję Wam za wsparcie - do zobaczenia wkrótce" - napisała tenisistka na Instagramie.
Kontuzja Mai Chwalińskiej na Wimbledonie
W poniedziałek Chwalińska odpadła już w pierwszej rundzie turnieju singlowego. Przegrała z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii 6:2, 5:7, 2:6.
Do urazu doszło w drugim secie spotkania. Polka prowadziła już 5:2 i miała piłkę meczową przy serwisie rywalki. W trakcie jednej z wymian poślizgnęła się podczas biegu do piłki, co wpłynęło na dalszy przebieg meczu.
ZOBACZ: Maja Chwalińska poza Wimbledonem. Kontuzja przy piłce meczowej
Kontuzja Mai Chwalińskiej przyszła w najgorszym możliwym momencie. Ostatnie tygodnie były dla Polki przełomowe. Tenisistka zachwyciła podczas Roland Garros, gdzie - rozpoczynając rywalizację od kwalifikacji - dotarła aż do finału tego wielkoszlemowego turnieju.
Finał w Paryżu był gigantycznym sukcesem Chwalińskiej. Polka zaczynała zmagania jako 114. zawodniczka świata, a po najnowszej aktualizacji zestawienia znalazła się na 21. miejscu.
Chwalińska za dotarcie do finału Roland Garros zarobiła 1,4 mln euro, czyli około 5,9 mln zł. Sukces w Paryżu zapewnił jej także "dziką kartę" do głównej drabinki Wimbledonu.